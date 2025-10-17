Лукашенко назвал стратегическое направление для экономики, основу прогресса и безопасности Беларуси

Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов - стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время открытия Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, пишет БЕЛТА .

"Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов - стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства. Мы вкладываем и будем вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений - робототехники, наноэлектроники, сложных самообучающихся систем и других областей науки", - заявил Александр Лукашенко.