Лукашенко назвал стратегическое направление для экономики, основу прогресса и безопасности Беларуси
Автор:Редакция news.by
Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов - стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время открытия Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи, пишет БЕЛТА.
