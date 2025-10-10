3.69 BYN
Лукашенко: Нельзя допустить вовлечение стран СНГ в опасные авантюры, угрожающие человечеству
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на узком заседании Совета глав государств СНГ, предупредил об опасности вовлечения стран Содружества в крайне рискованные авантюры. Он подчеркнул, что подобные действия несут в себе угрозу не только стабильности региона, но и безопасности всего человечества, сообщает БЕЛТА.
"Абсолютный приоритет - это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству", - заявил глава государства.