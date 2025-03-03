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Лукашенко: Ни в коем случае нельзя допускать оттока людей из регионов
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений поручил правительству заняться проблемой оттока людей из регионов, информирует БЕЛТА.
Говоря о задачах, которые стоят перед экономическим блоком правительства, Александр Лукашенко прежде всего подчеркнул необходимость привлечений инвестиций. "Основной задачей для этого блока и Николая Геннадьевича (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА) лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции", - сказал Президент.
Он напомнил об инициативе "Один район - один проект", которая получила неплохое развитие. "Я готов к тому, чтобы на основании этой инициативы мы видели новые идеи. Но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку получим рост инвестиций примерно на треть", - отметил глава государства.
Особое внимание, по его словам, необходимо уделять реализации знаковых инвестиционных проектов, в числе которых индустриальный парк "Великий камень", Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, производство легковых автомобилей BELGEE. "Я надеюсь, что появятся и новые", - добавил Александр Лукашенко.
"Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске", - потребовал Президент.