Лукашенко о Сербии: Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна

4 мая Президент Беларуси провел встречу с послом Сербии в нашей стране. Илина Вукайлович во главе сербской дипмиссии в Беларуси уже 2 года.

Глава государства подтвердил интерес к развитию всестороннего сотрудничества, расширению контактов на всех уровнях.

Наши страны объединяет многолетнее партнерство. Несмотря на вызовы, Минск и Белград сохраняют курс на развитие дружественных отношений во многих сферах, находят новые возможности для кооперации, уделяют внимание торгово-инвестиционным проектам, гуманитарному сотрудничеству.

Президент убежден, что несмотря на удаленность наших стран друг от друга, Сербия была и остается близким белорусам государством на Балканах и всегда может рассчитывать на нашу поддержку.

Президент провел встречу с послом Сербии в Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран. "Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. У кого, как не у вас, можно получить такую информацию. Открытую, дружественную информацию, - заявил Президент. - Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем обстановкой, насколько это возможно на расстоянии, посольство информирует нас. Тем не менее вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны".

Президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая и всегда была такой: "Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией - дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать финансовую, материальную, экономическую поддержку".

"Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и т. д., что и делаем в последние годы", - отметил Александр Лукашенко.

"Были определенные непонимания. Вы об этом хорошо знаете. Но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое. Особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Тем не менее отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы", - сказал глава государства.

Вукайлович поблагодарила Минск за принципиальную позицию по Сербии

Разносторонние контакты Минска и Белграда отметила и посол. В сфере наших взаимных интересов, помимо экономического, научного и культурного взаимодействия, также медицина. Сербии интересен белорусский опыт, особенно передовые технологии в здравоохранении, которыми пользуются белорусские медики. А чем еще славится наша страна, белорусы покажут на EXPO 2027. Грандиозный международный форум пройдет в следующем году в Белграде. Наша страна - в числе приглашенных.

"Беларусь подтвердила участие в специализированной выставке EXPO 2027, которая пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа следующего года. Беларусь - это страна талантливых и очень креативных людей. Мы не сомневаемся, что белорусский павильон будет одним из самых посещаемых", - заявила Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси: