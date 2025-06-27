Лукашенко обозначил ряд вопросов, на которых стоит сосредоточиться ЕАЭС

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе призвал страны сосредоточиться на наиболее актуальных для объединения вопросах.

Во время выступления на саммите Александр Лукашенко отметил, что хочет остановиться на нескольких аспектах работы, которым, исходя из остроты текущего момента, необходимо уделить особое внимание.

Первое. Функционирование внутреннего рынка ЕАЭС

"В условиях тарифной войны и переформатирования международной торговли необходимо внимательно посмотреть, не искажаются ли условия конкуренции в союзе для наших производителей из-за чужих тарифных экспериментов. Не поддерживаем ли мы своим рублем бизнес из третьих стран в ущерб нашим предпринимателям и компаниям", - сказал Александр Лукашенко.

Он попросил Евразийскую экономическую комиссию оценить риски для экономик стран-членов с предложениями о конкретных совместных действиях. "Этот вопрос становится все более актуальным. Свои внутренние рынки мы должны защищать так, как это делают другие. Не пренебрегая их интересами", - заявил белорусский лидер.

Второе. Развитие промышленного потенциала ЕАЭС

"Объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС превысил $1 трлн. Цифра хорошая, но что за ней стоит? В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, выделили средства. Но, к сожалению, пока нет результата", - констатировал Президент.

Глава государства напомнил, что в январе были наконец одобрены два проекта на $17 млн - выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов. "Аж смешно называть эти проекты. Нужны более решительные шаги по созданию передовых производств, особенно в сферах засилья западных корпораций: фармацевтика, авиа-, судостроение, автомобилестроение, микроэлектроника", - убежден белорусский лидер.

Третье. Продовольственная безопасность

Александр Лукашенко подчеркнул, что без продовольственной безопасности не может существовать ни одна из стран. По его словам, в этом году в странах ЕАЭС обозначилась тревожная ситуация, когда для стабилизации цен по отдельным товарам приходится приоткрывать рынок для импорта. Однако, считает Президент, для устранения проблемы индикативного планирования недостаточно.

"Кстати, по тем товарам, которые мы с избытком можем производить у себя и продавать по всему миру. Комиссии нужно подумать над вариантами системного решения, чтобы не заниматься суетой и чрезвычайщиной, обеспечивая людей овощами, яблоками, сливочным маслом, сахаром, мясной продукцией", - заметил глава государства.

Глава государства добавил, что перечисление задач ЕАЭС можно продолжать. Так, нужен результат в вопросах цифрового развития - та же пресловутая электронная подпись должна наконец заработать. Необходимо активнее заняться и тематикой общего биржевого пространства. Поставить точки над i в отдельных вопросах в сфере технического регулирования.

"Вместе с тем такая детализация на уровне лидеров стран не должна подменять инициативную работу нашей экономической комиссии. Об этом очень много сегодня говорили: об эффективности, о штатном расписании, о заработной плате членов ЕЭК. И приняли по этим вопросам решение. В этом плане лакмусовой бумажкой станет качественная подготовка комиссией дорожной карты по реализации декларации "Евразийский экономический путь", как мы ее называем, ЕАЭС 2.0. Также показательным будет достойное завершение работы по Стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Особое внимание было этому уделено. Мы вычленили полтора десятка из трех сотен (задач - прим. ред.), которые мы должны обязательно до конца года решить. Такое заверение со стороны комиссии мы получили", - сказал Александр Лукашенко.

Президент рассчитывает, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце этого года прозвучит обстоятельный доклад председателя Коллегии ЕЭК.