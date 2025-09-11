Лукашенко обвинил ЕС в создании нового "железного занавеса" путем масштабной милитаризации

Снова в умах ряда политиков появились ростки идей о некой "исключительности", претензии на "истину в последней инстанции", заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, пишет БЕЛТА.

Обращаясь к дипломатам, глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами - Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны - 1 сентября.

"Второе событие я не упоминал бы в этот торжественный момент, если бы не усиливающиеся аналогии между нынешними тревожными тенденциями и событиями 30-х годов прошлого века, которые привели к трагическим последствиям для всей планеты, в том числе и для Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.