3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Лукашенко обвинил ЕС в создании нового "железного занавеса" путем масштабной милитаризации
Снова в умах ряда политиков появились ростки идей о некой "исключительности", претензии на "истину в последней инстанции", заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, пишет БЕЛТА.
Обращаясь к дипломатам, глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами - Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны - 1 сентября.
"Второе событие я не упоминал бы в этот торжественный момент, если бы не усиливающиеся аналогии между нынешними тревожными тенденциями и событиями 30-х годов прошлого века, которые привели к трагическим последствиям для всей планеты, в том числе и для Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.
"К сожалению, зерна идей о некой "исключительности", претензии на "истину в последней инстанции" снова пустили ростки в умах ряда политиков - западных и прозападных, - констатировал глава государства. - Повторение истории в виде строительства посреди Европы реального "железного занавеса" было бы фарсом, если бы не санкционная война и безудержная милитаризация стран Европейского союза".