Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты международных договоров, связанные с ШОС
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, которые касаются Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Соответствующие указы № 318 и № 319 глава государства подписал 28 августа.
В частности, одобрен проект соглашения между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС.
Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.