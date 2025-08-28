Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проекты международных договоров, связанные с ШОС

Герб и флаг Республики Беларусь
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, которые касаются Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Соответствующие указы № 318 и № 319 глава государства подписал 28 августа.

В частности, одобрен проект соглашения между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС.

Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

