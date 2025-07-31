Лукашенко: От нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация внешнеторговой политики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca669aca-96f4-467f-a852-21bd2425318d/conversions/ea72491c-3cff-4509-ba3b-2fce65c7a4b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca669aca-96f4-467f-a852-21bd2425318d/conversions/ea72491c-3cff-4509-ba3b-2fce65c7a4b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca669aca-96f4-467f-a852-21bd2425318d/conversions/ea72491c-3cff-4509-ba3b-2fce65c7a4b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca669aca-96f4-467f-a852-21bd2425318d/conversions/ea72491c-3cff-4509-ba3b-2fce65c7a4b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства Александр Лукашенко указал на недочеты и ряд негативных тенденций во внешней торговле Беларуси. Соответствующие заявления он сделал на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что в Беларуси производят нужную людям продукцию достойного качества по справедливой цене, а потому спрос на нее будет всегда. "Но от нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация нашей внешнеторговой политики", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко привел ряд цифр и фактов. В самый сложный период - с 2020 по 2023 год - были максимальные показатели качества внешней торговли. В 2022 году рекордное положительное сальдо - 4,3 млрд долларов, почти 6 % ВВП.

"А дальше "поплыли"... В прошлом году уже минус больше миллиарда долларов, за пять месяцев текущего - почти 800 млн долларов в минусе. Я хочу, чтобы наше новое и отчасти старое правительство об этом не забывало", - обратил внимание Президент.

При этом импорт продолжает расти. В этой связи Александр Лукашенко поставил вопрос перед правительством: "Получается, у наших предприятий трудности с разгрузкой складов, расчетами и логистикой только при экспорте, а при ввозе иностранной продукции их нет? Или импортирует частник, а экспортирует госкомпания без особого желания напрягаться?"

Глава государства обратил внимание, что иностранные контрагенты используют все возможности заработать - и на поставках в Беларусь, и на закупках белорусской продукции.

Есть у Александра Лукашенко вопросы не только к экспорту товаров, но и услуг: "Почему у нас темп экспорта товаров в 2024 году к 2020-му был почти 140 %, а услуг - только 112 %? Не нужно все сводить к айтишникам, тем более что по компьютерным услугам в этом году рост возобновился (плюс 71 млн долларов)".

Отдельные поручения даны по работе транспортной отрасли. "Закрыли рынок ЕС для наших транспортников? Так у нас теперь этот же товар надо доставлять в разы дальше - в ту же Россию, Китай, Африку! - сказал глава государства. - Правительству необходимо наконец разобраться, в чем проблема: наши логистические компании не могут сформировать конкурентные тарифы или наши директора продолжают продавать "от забора" и грузить на иностранный транспорт?"

"Мы должны максимально оставить себе валютную выручку по всей цепочке - от транспортных и страховых услуг до фасовки и мелкооптовых продаж. Выработайте действенные меры по переходу на систему экспорта на более далеких базисных условиях поставок с максимальным задействованием наших логистических компаний и перевозчиков там, где это выгодно. Сейчас каждая копейка на счету", - поручил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также констатировал, что в отраслевом и географическом разрезе результаты диверсификации экспорта далеки от оптимальных. По отдельным секторам положительные сдвиги налицо: за три последних года нарастили экспорт в сфере машиностроения на 3 млрд долларов, продовольствия - почти на 2 млрд долларов, легкой промышленности - примерно на 300 млн долларов. Но в других ключевых отраслях серьезные потери. Минус по топливно-энергетическим товарам - почти 2 млрд долларов, по химической продукции - 1 млрд долларов, по деревообработке - почти 1 млрд долларов, по металлопродукции - 250 млн долларов.