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Лукашенко: Отношения с ведущими странами Персидского залива необходимо монетизировать

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями диппредставительств
Фото: belta.by

Отношения с ведущими странами Персидского залива необходимо монетизировать - например, путем создания выгодных торговых и инвестиционных проектов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщила БЕЛТА.

"С ведущими странами Персидского залива - Эмиратами, Оманом, Саудовской Аравией и Катаром - налажен устойчивый диалог на высшем уровне. Но я хочу видеть конкретную монетизацию наших отношений - выгодные торговые и инвестиционные проекты", - сказал Александр Лукашенко.

Президент затронул тему хабов в ОАЭ или Омане для возможного производства и продвижения продукции в другие страны Ближнего Востока и Африки. По его словам, эти проекты пока так и не реализованы.

"Здесь мы бога за бороду не взяли еще. Никаких хабов там мы еще не создали. Мы только мечтаем о том, что они там должны быть. Давайте действовать", - призвал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на развитие сотрудничества с другими странами Ближнего Востока. "В Ливии сложности есть, но мы сотрудничаем. Они платят вперед. Ливия, Сирия - с удовольствием", - подчеркнул он. По словам главы государства, белорусские товары готовы покупать и в Афганистане.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси