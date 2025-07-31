Лукашенко: Отношения с ведущими странами Персидского залива необходимо монетизировать

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Отношения с ведущими странами Персидского залива необходимо монетизировать - например, путем создания выгодных торговых и инвестиционных проектов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщила БЕЛТА.

"С ведущими странами Персидского залива - Эмиратами, Оманом, Саудовской Аравией и Катаром - налажен устойчивый диалог на высшем уровне. Но я хочу видеть конкретную монетизацию наших отношений - выгодные торговые и инвестиционные проекты", - сказал Александр Лукашенко.

Президент затронул тему хабов в ОАЭ или Омане для возможного производства и продвижения продукции в другие страны Ближнего Востока и Африки. По его словам, эти проекты пока так и не реализованы.

"Здесь мы бога за бороду не взяли еще. Никаких хабов там мы еще не создали. Мы только мечтаем о том, что они там должны быть. Давайте действовать", - призвал глава государства.