Лукашенко оценил новое автобусное производство МАЗа

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время посещения Минского автомобильного завода ознакомился с реконструкцией автобусного производства, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко осмотрел модельный ряд пассажирской техники МАЗа и посетил основные участки сборки.

"Эту площадку мы построили с нуля. Все оборудование установлено, работает. 1 января 2026 года должны выйти на полную загрузку", - доложил генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович.

"Неплохо же построили", - оценил производственную площадку Александр Лукашенко.

В 2023 году МАЗ приступил к реализации инновационного проекта по реконструкции автобусного завода со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3 тыс. единиц техники в год.

Проектом предусмотрено создание трех автономных линий по производству пассажирской техники, строительство боксов для диагностики, наладки и сдачи

автобусов, организация специализированного сварочно-заготовительно-механического цеха, создание складского хозяйства. Общие инвестиционные затраты

составляют более 300 млн белорусских рублей. Ввести в эксплуатацию автобусный завод планируется до апреля 2025 года. Ожидается, что это позволит вдвое увеличить мощности МАЗ по производству пассажирской техники, обеспечить развитие нового семейства пассажирской техники, нарастить экспортный потенциал до 1,5 тыс. единиц в год и создать 331 новое высокотехнологичное и высокопроизводительное рабочее место.

За 2024 год Минский автомобильный завод выпустил более 13,1 тыс. единиц техники (пассажирской - почти 2 тыс.). Таким образом производство по сравнению с 2023 годом выросло на 12 %. При этом на экспорт было поставлено почти 8,8 тыс. единиц продукции.