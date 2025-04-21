Лукашенко: Память о Великой Победе - часть нашей национальной идеи

Беларусь и Россия в общем Отечестве должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Владимиром Путиным в Волгограде, он же Сталинград. Земля знаковая. Именно под Сталинградом шли ожесточенные бои за мир, справедливость и нашу общую Победу во время Великой Отечественной войны. Тысячи белорусов сражались в разных войсках в Сталинградской битве, среди них Герои Советского Союза. Конечно, в эти святые для всех нас дни мы вспоминаем павших героев. Лидеры Беларуси и России приняли участие в памятных мероприятиях.

Одно из них - форум "Великое наследие - общее будущее". Речь нашего Президента в том числе была разоблачающей для тех, кто пытается переписать историю. Цитата Александра Лукашенко: "Правда о Великой Отечественной - наш щит". Сейчас, как никогда, нужно говорить и показывать факты без прикрас и цензуры.

Монумент Победы в Минске, Курган Славы или могила неизвестного солдата в небольшой деревеньке. В Беларуси с трепетом и почестями относятся к местам боевой славы независимо от масштаба. Не только под даты. Всегда ухожено, всегда цветы, паломничество туристов и наши люди рядом - дань памяти поколению победителей.

В Беларуси память жива. Накануне 9 Мая с особой болью мы вспоминаем те события. Вклад в эту общую Победу внесли представители различных национальностей.

Мы не делим героев на своих и чужих.

Дань уважения памяти каждому, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и возможность жить в свободной стране.

В России одно из эпохальных мест - Мамаев курган в Сталинграде. Сейчас это Волгоград. Боевые действия здесь велись с сентября 1942 года по январь 1943-го. Битва за Мамаев курган продолжалась 135 дней. Высота 102 - именно так во время Сталинградской битвы на картах обозначалась эта возвышенность.

Сталинград стал общепризнанным символом героизма и стойкости духа. Тысячи белорусов сражались в разных войсках в этой битве. Среди них Герои Советского Союза. Мы помним и говорим об их бессмертном подвиге.

В честь героев, кто насмерть держал оборону в Волгограде, воздвигнут памятник-ансамбль - знаменитый монумент Родина-мать. Это целый комплекс: площадь стоявших насмерть, площадь скорби и зал воинской славы. Чтобы пришли, прочувствовали, здесь, как и в нашей Хатыни, в любую погоду мороз по коже.

Особенно символично в этом месте говорить о героическом подвиге и исторической правде. Форум "Великое наследие - общее будущее" состоялся в Волгограде.

До Сталинградской битвы таких сражений история еще не знала. И эта победа досталась очень дорогой ценой. После битвы на 40 километров простирались руины. Невосполнимы людские потери. На вершине Мамаева кургана похоронены 34 505 человек.

"Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы наследники великого поколения - героев-победителей. И нам стыдиться нечего и что-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников третьего рейха. Об этом мы все больше и больше говорим".

Именно Сталинград принял беспрецедентный по мощи 200-дневный удар, констатировал глава государства. "Тысячи павших героев. Каждый, от генерала до солдата, понимал: здесь решается судьба человечества и ход мировой истории", - добавил Президент. Если бы они дрогнули и враг получил доступ к запасам нефти, победа в войне оказалась бы недостижимой. "Отступать было нельзя. Не говорили бы о Курской дуге. Следующим судьба решала бы вопрос Москвы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Поэтому здесь все встали намертво, - продолжил он. - Поэтому на Волге стояли насмерть. Как в Брестской крепости". Белорусский лидер заметил, что Владимир Путин, определив именно Волгоград местом проведения форума, сделал очень правильный выбор. "Это очень точное место, это точное попадание для того, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят, которые нам навязывают потомки", - сказал белорусский лидер.

Историческая правда и память - на этих незыблемых и святых понятиях некоторые пытаются спекулировать. Наши соседи забыли как 3-й Белорусский фронт освобождал Вильнюс, как 1-й Белорусский фронт освобождал Варшаву...

"Выступая на форуме, Александр Григорьевич подчеркнул, что мы на сегодняшний момент противостоим наследникам нацистской фашистской империи. И мы должны четко понимать, что сохраняя нашу историю, сохраняя и выдвигая на первый план подвиг советского солдата, который победил эту гидру и выиграл самостоятельно, практически самостоятельно выиграл Вторую мировую войну, потому что все другие страны, конечно, они молодцы, но они присоединились только тогда, когда победа была уже неминуемой. И, конечно, вклад стран тоже должен превозноситься, но подвиг советского солдата должен быть в веках", - заявил Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Вычеркиваются фамилии, сносятся памятники, а на их месте ставят новые - нацистам. В память подмешивают псевдополитику: начиная с того, кто с какой ленточкой на лацкане приехал. Как нужно говорить о правде? Лукашенко ответил: "Почему мы так боремся за сохранение правды, исторической памяти? Мы много очень правильных слов сказали. Но почему? Нам же задают этот вопрос и со стороны. Это мое мнение. Еще раз подчеркиваю, может быть, не согласитесь, но я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память. Во-первых, этой памяти мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся. Это мы, понимаете? Вот они здесь, миллион погибших, это мы. Поэтому мы за это и цепляемся. Во-вторых, потому что началась новая очередная война. Уважаемые друзья, она началась. Но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках и так далее и тому подобное. Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были, и что если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей так, как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть. Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать. Давайте откровенно. В нашем обществе немало людей, которые думают, ну, что там, поговорили-поговорили, к памятнику сходили сегодня, назад пришли и так далее. Нет. Как только забудем путь к Хатыни, к Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память".

Мы действительно наблюдаем определенную реставрацию фашизма на Западе как инструмента колониального подавления. Объектами колониальной экспансии становятся постсоветские государства. Вначале это была в 2014 году Украина, потом была атака на Беларусь и Россию, которую мы сейчас успешно отражаем. Вполне естественно, что на Западе возрождаются профашистские движения и профашистские лозунги. В том числе ликвидируется память о Второй мировой войне, о зле, которую прошлая волна фашизма принесла миру. На мой взгляд, это неизбежно, но бороться с этим нужно всем здоровым силам всех народов мира. Мы победили фашизм в 1945-м, победим и вновь", - поделился мнением Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия).

Генпрокуратура Беларуси продолжает расследование дела "О геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны и послевоенный период". Установлено 166 ранее неизвестных мест массовых захоронений.

Принципиальный момент - историческая правда и справедливость. Имена карателей должны знать. Поиск жертв геноцида - это наш вклад в недопущение реабилитации нацизма.

"Не принято было в советское время говорить о том, что особую жестокость демонстрировали литовские, латвийские, украинские нацисты. А сегодня в прибалтийских странах и в Украине молодежь размахивает знаменами дивизий СС, ставят памятники фашистским палачам. И все это с молчаливого согласия остального Запада, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня с вами и собрались".

Президент заметил, что западные "специалисты" по советской, белорусской, российской истории пишут, что рассказы о героях слишком пафосные и преувеличивают масштабы подвига. "Нам намекают, что надо бы и про "плохих" своих говорить, и про "хороших" немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности", - критически отозвался о таких "экспертах" глава государства.

Он также заострил внимание на поведении послов стран Евросоюза, которые стыдливо, без освещения в СМИ возлагают цветы в Хатыни, прячут лица от камер журналистов. Польша проводит мероприятия, приуроченные к освобождению Красной армией узников Освенцима, без участия представителей Беларуси и России. А в немецких СМИ сообщали о том, что этот концлагерь освободили американские войска. "Словом, делается все, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях", - констатировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что этому необходимо обязательно противостоять совместными усилиями Беларуси и России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут и отдельные переговоры. Они будет длиться 4 часа. Лидеры обсудят текущие двусторонние вопросы: как выполняются поручения, над которыми работают правительства.

Александр Лукашенко согласился, что сложилась хорошая традиция обсуждать соответствующие вопросы, чтобы и подстегнуть правительства в их работе, и задать какой-то тренд в двусторонних отношениях, а также поспособствовать решению тех или иных вопросов. "Благодарю Вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас действительно общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая. Мы это не скрываем, не крутим там, не вертим", - добавил белорусский лидер.

"Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту, кто-то хочет "Беларусь помнит" - эти знаки (символику акции - прим. ред.) вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну, кому-то ж надо пошуметь", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин согласился, что символы могут быть немножко разными, но важно другое - то, что стоит за этими символами.

"Суть", - поддержал коллегу Александр Лукашенко.

"За этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее. Спасибо Вам большое за такую позицию", - сказал Владимир Путин.

Президент Беларуси посоветовал российскому коллеге не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет.

"У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока, - сказал глава государства. - Ну, так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. И мы с вами немало делаем".

"Уверен, что наши дети и другие поколения еще оценят то, что мы тут мучаемся, делаем. И нам непросто. И слева, и справа нас бомбят. И наши все решения направлены на единство наших народов. Это очень важно в преддверии этой светлой даты (80-летия Победы - прим. ред.)", - добавил Александр Лукашенко.