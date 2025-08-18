3.71 BYN
Лукашенко поддержал появление в стране нового регулятора турсферы
Удельный вес туристической сферы в ВВП планируется увеличить в два раза, сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.
Как сообщалось ранее, одной из тем совещания Президента Беларуси с руководством Совета Министров стало предложение о передаче функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта и туризма Национальному агентству по туризму. С докладом по теме выступил Николай Снопков.
"Через сложное обсуждение руководитель поддержал инициативу правительства, но с персональной ответственностью за достижение результата, - сказал журналистам Николай Снопков. - Мы планируем, что увеличим в два раза удельный вес этой отрасли в ВВП до 4 % с ежегодным отслеживанием, маркировкой результата. И с персональной ответственностью за ежегодное получение соответствующего результата".
По его словам, достичь поставленных задач планируется в том числе за счет переформатирования отрасли в реальную вертикаль и взаимодействии государства с бизнесом. Первый вице-премьер также обратил внимание на многогранность сферы туризма, с которой взаимодействуют 55 видов экономической деятельности.