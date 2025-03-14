Лукашенко поделился инсайдерской информацией про операцию "Труба"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1" поделился инсайдерской информацией про операцию "Труба", сообщает БЕЛТА.

Глава государства во время разговора заметил, что в конфликте России и Украины по разным сторонам фронта зачастую оказываются люди, которые ранее обучались военному делу в одних и тех же военных академиях.

"Но, судя по операции "Труба", наши академии лучше. Блистательно (задумана и выполнена эта операция. - Прим. БЕЛТА)" - высказала свое мнение по этому поводу Ольга Скабеева.

"Это не академия, это ваши люди оказались крепче, - подчеркнул Президент на это замечание телеведущей. - Это же надо придумать такое! Пятнадцать километров и метров 40, вроде, они проползли. Огромное количество высадилось в тыл и так результативно - свыше 600 человек самых подготовленных. Они атаковали мгновенно".

В продолжение разговора глава государства раскрыл некоторые подробности операции. В частности, он рассказал о том, что при внезапном появлении российских военных в Судже, первыми покинули территорию украинские военнослужащие, которые управляли дронами.

"Побежали, прежде всего, те, которые управляли БПЛА. А это главное оружие сегодня в Украине", - отметил Александр Лукашенко. В результате оставшиеся силы ВСУ были дезориентированы, не могли координироваться, не имели разведданных, лишились они и огневой поддержки, которая была со стороны ударных дронов. "Дроны не работают, ударные дроны не работают - они (операторы БПЛА. - Прим. БЕЛТА) первыми побежали. Вот тебе инсайдерская информация. Они первые убежали", - рассказал глава государства.

Президент высоко оценил профессиональные качества российских специалистов, которые планировали и осуществляли эту операцию.