ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре

Изображение
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к маю полностью завершить строительные работы в Минском международном выставочном центре. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, пишет БЕЛТА.

"Что касается выставочного центра. Я не стал вас торопить по открытию. Но хочу предупредить, что выставочный центр должен быть от двери до конференц-зала построен, как иностранные инвесторы обещали. За их счет. И никаких отступлений здесь быть не может. Там хороший проект, поэтому все нужно сделать", - сказал Александр Лукашенко.

"Выставочный центр должны сдать под ключ. Все должны сделать как надо. Чтобы к 9 мая весь комплекс был сделан", - потребовал Президент.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все