Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре

"Что касается выставочного центра. Я не стал вас торопить по открытию. Но хочу предупредить, что выставочный центр должен быть от двери до конференц-зала построен, как иностранные инвесторы обещали. За их счет. И никаких отступлений здесь быть не может. Там хороший проект, поэтому все нужно сделать", - сказал Александр Лукашенко.