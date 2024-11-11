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Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к маю полностью завершить строительные работы в Минском международном выставочном центре. Об этом глава государства заявил 30 декабря во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, пишет БЕЛТА.
"Что касается выставочного центра. Я не стал вас торопить по открытию. Но хочу предупредить, что выставочный центр должен быть от двери до конференц-зала построен, как иностранные инвесторы обещали. За их счет. И никаких отступлений здесь быть не может. Там хороший проект, поэтому все нужно сделать", - сказал Александр Лукашенко.
"Выставочный центр должны сдать под ключ. Все должны сделать как надо. Чтобы к 9 мая весь комплекс был сделан", - потребовал Президент.
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