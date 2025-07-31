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Лукашенко потребовал проанализировать работу по закреплению должностных лиц за странами
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств поручил проанализировать работу по закреплению должностных лиц за конкретными странами, сообщила БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что ранее им были согласованы предложенные правительством механизмы поддержки экспорта в целях освоения новых перспективных рынков. "Финансовые ресурсы должны выделяться не только под долгосрочные экспортные контракты, но и под точечное развитие собственной товаропроводящей и логистической инфраструктуры за рубежом", - заявил Александр Лукашенко.
Президент также поручил внимательно проанализировать работу института по закреплению должностных лиц и руководителей за конкретными странами. "Это не почетное звание и не общественная нагрузка", - подчеркнул глава государства.