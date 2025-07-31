Лукашенко потребовал проанализировать работу по закреплению должностных лиц за странами

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств поручил проанализировать работу по закреплению должностных лиц за конкретными странами, сообщила БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что ранее им были согласованы предложенные правительством механизмы поддержки экспорта в целях освоения новых перспективных рынков. "Финансовые ресурсы должны выделяться не только под долгосрочные экспортные контракты, но и под точечное развитие собственной товаропроводящей и логистической инфраструктуры за рубежом", - заявил Александр Лукашенко.