Лукашенко поздравил гостей и участников фестиваля "Золотой шлягер - 2025" с открытием форума

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил гостей, участников и организаторов Международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер - 2025" с открытием творческого форума, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет этот форум вносит значительный вклад в развитие культурной жизни страны и содействует формированию идей творческой преемственности.

"Фестиваль набирает мощь, предлагает зрителям интересные проекты, расширяет круг преданных поклонников. В эти праздничные дни концертные площадки Могилевского края превращаются в пространство вдохновения, где каждое выступление раскрывает красоту, гармонию и величие музыки", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что многочисленные популярные исполнители из разных стран мира в очередной раз порадуют своим талантом и виртуозным мастерством, а многогранная и насыщенная программа объединит любителей настоящего искусства.