Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с Днем железнодорожных войск

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В год 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом мы с особым чувством чтим доблесть воинов-железнодорожников, чей самоотверженный труд сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны. Каждая стальная магистраль, соединяющая фронт и тыл, по которой шли грузовые, пассажирские и санитарные составы, была дорогой жизни и надежды", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Родина высоко оценила вклад военных железнодорожников: за мужество и героизм более 400 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями.

"Отрадно, что лучшие традиции поколения победителей сохранены и сегодня. Личный состав транспортных войск успешно решает задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил, повышению ее эффективности и постоянной готовности, внося весомый вклад в укрепление обороноспособности страны", - подчеркнул Президент.