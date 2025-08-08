Лукашенко поздравил народ Сингапура с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления Президенту Республики Сингапур Тарману Шанмугаратнаму и всех сингапурцев с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваша страна - перспективный экономический партнер Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии. Подтверждаю нашу заинтересованность в укреплении белорусско-сингапурского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов. Рассчитываю на активизацию двусторонних контактов на всех уровнях, а также на плодотворную реализацию совместных торгово-экономических проектов на благо обеих стран", - говорится в поздравлении.