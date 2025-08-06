Лукашенко поздравил Президента Республики Кот-д'Ивуар с Днем Независимости

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично принес поздравления Президенту Республики Кот-д'Ивуара Алассану Драману Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что Кот-д'Ивуар входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира. "Это, безусловно, является убедительным свидетельством эффективности выбранного властью курса и открывает новые возможности для международного сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что диалог Минска и Ямусукро базируется на принципах дружбы, доверия и уважения, Беларусь считает Кот-д'Ивуар одним из перспективных торговых партнеров в Африке. "Мы имеем большой потенциал для расширения взаимодействия, - обратил внимание белорусский лидер. - Можем предложить свой успешный опыт реализации проектов в Африке по таким направлениям, как подготовка квалифицированных кадров в различных отраслях и укрепление продовольственной безопасности, включая обеспечение техникой и оборудованием для механизации сельского хозяйства, удобрениями, технологиями и продуктами питания".

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что будущие визиты на всех уровнях и активная кооперация бизнес-кругов двух стран принесут значительные результаты на пользу обоих государств.