Лукашенко поздравил Президента Республики Кот-д'Ивуар с Днем Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично принес поздравления Президенту Республики Кот-д'Ивуара Алассану Драману Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства отметил, что Кот-д'Ивуар входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира. "Это, безусловно, является убедительным свидетельством эффективности выбранного властью курса и открывает новые возможности для международного сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что диалог Минска и Ямусукро базируется на принципах дружбы, доверия и уважения, Беларусь считает Кот-д'Ивуар одним из перспективных торговых партнеров в Африке. "Мы имеем большой потенциал для расширения взаимодействия, - обратил внимание белорусский лидер. - Можем предложить свой успешный опыт реализации проектов в Африке по таким направлениям, как подготовка квалифицированных кадров в различных отраслях и укрепление продовольственной безопасности, включая обеспечение техникой и оборудованием для механизации сельского хозяйства, удобрениями, технологиями и продуктами питания".
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что будущие визиты на всех уровнях и активная кооперация бизнес-кругов двух стран принесут значительные результаты на пользу обоих государств.
Президент Беларуси пожелал Президенту Республики Кот-д'Ивуар доброго здоровья, бодрости духа и неисчерпаемой энергии, а жителям этой страны - мира и согласия.