Лукашенко поздравил швейцарцев с Днем основания Конфедерации

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления народу Швейцарии в связи с национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Беларусь, как и Швейцария, придает исключительное значение укреплению независимости и социальной справедливости. Наши народы стремятся к решению самых сложных вопросов путем диалога и компромиссов, обеспечению мирного сосуществования разных языков, культур и конфессий", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря заложенному в прошлые годы прочному фундаменту белорусы и швейцарцы имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей в различных отраслях на принципах равноправия и взаимного уважения.

"На белорусской земле всегда рады приветствовать граждан Швейцарии, которые могут посетить нашу страну в любое время без визы и лично убедиться в том, что у нас комфортно и безопасно", - подчеркнул Президент.