Лукашенко предложил Германии снимать пограничные и другие барьеры и восстанавливать отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что объединение этой страны в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы.

"Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству, - говорится в поздравлении. - Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять. Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу".

Президент обратил внимание, что Беларусь решила продлить безвизовый режим для граждан стран ЕС, в том числе Германии. "Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений, - отметил белорусский лидер. - Это будет непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов".