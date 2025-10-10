Лукашенко предложил выработать общую экономическую стратегию на пространстве СНГ

Укреплять общую безопасность, экономику, гуманитарные связи. Как сделать Содружество Независимых Государств сильнее, 10 октября обсудили в Душанбе. Таджикистан принял саммит СНГ. Среди участников Александр Лукашенко.





Во Дворец Нации в Душанбе также приехали президенты России, Казахстана и Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, лидеры Азербайджана и Армении.

СНГ усиливает свои позиции в мире даже в условиях геополитической турбулентности. Но это требует скоординированности действий всех стран-участниц. Противодействие терроризму, укрепление надежности границ или борьба с трансграничной преступностью перестали быть задачами отдельных ведомств, заявил на заседании Президент Беларуси. Теперь это составляющие национальной безопасности каждой из стран Содружества. Выработка единых механизмов поможет эффективно противостоять современным угрозам.

"Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. "Поэтому наша сегодняшняя цель - не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия", - добавил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко обозначит ключевые направления в деятельности СНГ. Абсолютный приоритет - обеспечение безопасности и сохранение мира на общем пространстве Содружества. Нельзя допустить втягивания государств СНГ в опасные конфликты, убежден наш Президент.



Действующие инструменты должны и впредь оперативно реагировать на возникающие вызовы. А поскольку в основе многих конфликтов лежит экономика и конкуренция, в СНГ нужно наращивать запас прочности экономик интеграции.

"В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию", - уверен Александр Лукашенко.

"Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем", - призвал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что, несмотря на "бешеное санкционное давление Запада", попытки вбить клин между странами СНГ посулами и угрозами вторичных санкций, в Содружестве в нынешнем году сохраняются положительные темпы экономического роста - 2,2 % за январь - июль.

Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, нужно наращивать запас прочности экономик. Он напомнил свой тезис о том, что главное - это экономика. "Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас", - предложил он.

Утвержден новый для Содружества формат работы - "СНГ плюс"

Растет интерес к сотрудничеству с СНГ со стороны третьих стран. Так что неслучайно учреждение нового для Содружества формата работы "СНГ плюс". Он позволит обеспечить многостороннее взаимодействие с международными партнерами. Такой формат себя зарекомендовал в ШОС и БРИКС. СНГ перенимает опыт.



