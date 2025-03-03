Лукашенко предупредил о готовящихся изменениях в финансовых вопросах в спорте

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9005e8f7-d726-415e-b390-4c25da4f63ac/conversions/c84f5710-4f46-41d9-b7e8-7cf872792f6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9005e8f7-d726-415e-b390-4c25da4f63ac/conversions/c84f5710-4f46-41d9-b7e8-7cf872792f6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9005e8f7-d726-415e-b390-4c25da4f63ac/conversions/c84f5710-4f46-41d9-b7e8-7cf872792f6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9005e8f7-d726-415e-b390-4c25da4f63ac/conversions/c84f5710-4f46-41d9-b7e8-7cf872792f6f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "приличные изменения" по финансовым вопросам в спорте. Это он подчеркнул, обращаясь к министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, пишет БЕЛТА.

"Что касается жестких требований по зарплате, налоги и прочее, предупредите всех: пусть готовятся к приличным изменениям. Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж - все за бюджет", - поручил глава государства.