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Лукашенко предупредил о готовящихся изменениях в финансовых вопросах в спорте

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "приличные изменения" по финансовым вопросам в спорте. Это он подчеркнул, обращаясь к министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, пишет БЕЛТА.

"Что касается жестких требований по зарплате, налоги и прочее, предупредите всех: пусть готовятся к приличным изменениям. Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж - все за бюджет", - поручил глава государства.

"А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, получают три зарплаты Президента. По 35-40 тыс. белорусских рублей. Поэтому все надо приводить в соответствие", - заметил Александр Лукашенко.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси