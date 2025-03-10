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Лукашенко призвал не разводить бюрократию, а принимать решения на местах
Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении премьер-министра и нового главы Нацбанка напомнил о задаче по ряду вопросов самостоятельно принимать решения на местах, а не вносить их на рассмотрение главы государства, сообщает БЕЛТА.
"Часто вы мне вносите предложения о том, чтобы что-то строить без согласования, отвода и прочее. Я с этим согласен. Пускай губернаторы и мэр Минска принимают решения. Надо - посоветуются с премьер-министром и примут решение. Ну зачем ко мне обращаться… Василий Николаевич (председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов - прим. ред.), а мы проверим, какие решения принимаются, - сказал Президент. - Я это говорю еще и потому, что часто эти документы подписываю автоматически. Посмотрел, какие вносятся предложения, и подписал. Ну а зачем этот формализм? Пусть губернаторы принимают. Но земля, участки земельные - это святое. Это остается за Президентом. Вы понимаете, в чем вопрос".
Александр Лукашенко уверен, что такой подход будет способствовать тому, что "мы меньше будем разводить бюрократию".
4 марта во время принятия кадровых решений Президент поручил подготовить проект указа по передаче части президентских полномочий другим властным органам. "Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника (проведение процедуры закупки - прим. ред.), параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков - вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы - это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают", - сказал он.