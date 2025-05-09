Лукашенко призвал политиков и народы западных стран вспомнить уроки Великой Отечественной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая во время выступления на военном параде в Минске, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, призвал политиков и народы западных стран вспомнить уроки Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА.

Президент отметил, что Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока. В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня выше 3% от ВВП. Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения.