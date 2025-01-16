Лукашенко проинспектировал выполнение поручений по развитию бывших площадей мотовелозавода

Упор на развитие нужных и перспективных производств. Александр Лукашенко сегодня проинспектировал выполнение поручений по развитию бывших площадей мотовелозавода.

Там после полного завершения работ обустроится почти полторы сотни предприятий, продукция которых востребована в стране и за рубежом. Никакой настроенности против частного производства в Беларуси нет и не будет. Главное - работать, платить налоги и нормальную зарплату. Правило едино для предприятий всех форм собственности.

Делом чести было и сохранение национальных брендов. Один из таких - знаменитый "Мотовело". Производство не загубили, наоборот сегодня наладили его работу. Важны реальные дела, а не слова или дебаты, подчеркнет Президент.

В общении с представителями трудовых коллективов технопарка и журналистами Александр Лукашенко прокомментировал и странную политику польских властей и действия Киева по отношению к Великой Победе.

Судьба легендарного гиганта могла бы сложиться совершенно иначе. В 80-летней истории завода "Мотовело" были и взлеты - "Минск" и "Аист" разлетались по всему Союзу - и падения: разрыв производственных цепочек, потери рынков, неэффективный инвестор, сложности использования площадки - на горизонте маячило окончательное и бесповоротное банкротство. Но решением Президента производство мотоциклов и велосипедов сохранили. А большую часть площадей отдали под Минский технопарк.

Что получается - Александр Лукашенко оценит лично. Чтобы сделать центр притяжения для бизнеса, территорию приводили в порядок, строили новые корпуса. После полного апгрейда здесь разместят 140 резидентов, часть уже работает в технопарке. Несмотря на разные предложения, например, застроить район жильем, Александр Лукашенко гнул свою линию в целом - нужны производства! А конкретно по "Мотовело", нужна серьезная работа по локализации.

"Локализация для нас - важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Мы тракторы делали в советские годы, автомобили (МАЗы), велосипеды, мотоциклы - да, имидж. Но в чем суть этой проблемы. Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить, надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли, и в этом плане и "МотоВелоЗавод" в этот список попал. Нам надо развивать то, что мы умеем делать и что уже сделано. И мы знаем, как это сделать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси могут сделать все что угодно, даже космическую ракету, но все упирается во время и деньги. Да и большой вопрос, нужны ли стране космические ракеты.

"А это все надо: и автомобили, и тракторы, и велосипеды, и мотоциклы. Поэтому мы шли от земли и развивали те школы, которые у нас были. Компетенции у нас были серьезные, вот мы их и развивали", - обратил внимание Президент.

Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, подключили и Минпром, и частные компании. И теперь локализация в районе 70 %. Спрос на продукцию растет. И сегодня уже хвастаются ассортиментом и замахнулись на электро-.

Еще в прошлый раз Президент поручал: по-хозяйски подойти к этой территории - от банального благоустройства до глобального плана по использованию земли. Впрочем, тренд на порядок - общий.

Глава государства обратил внимание чиновников на строительство в Минске и возле него, для чего можно задействовать многие неиспользуемые куски земли. "За кольцевой, внутри кольцевой много таких клочков на полтора-два гектара. Надо по уму делать", - сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, что к таким участкам надо подтянуть инфраструктуру, сделать дороги и поделить на участки. В этом плане он дал ряд конкретных поручений и масштабировал задачу в целом в рамках стоящих задач по благоустройству в стране. "Чтобы у нас не было так: ну, красиво, чисто, аккуратно в центре, еще где-то. А там куски земельные… Надо делать, чтобы было красиво. В этом есть смысл благоустройства. Везде. В деревнях, везде у нас. Вроде что-то разумное, красивое - в грязь шлепнули и ходим радуемся. Надо все это приводить в порядок", - ориентирует Александр Лукашенко.

Территория некогда большого завода - 25 га. В советское время корпуса строили с размахом! Производство мотоциклов и велосипедов один цех - остальные потихоньку осваивают резиденты. Львиная доля частников с небольшими коллективами по полсотни человек. Например, компания, которая выпускает технологические линии для переработки рапса, сои и подсолнечника.

По соседству - буквально шаг нужно сделать в следующий цех - уже другое производство. Фирма работает над высокотехнологичным оборудованием для микро- и наноэлектроники, для медицины.

Производства самые разные - делают легкие, но прочные стальные конструкции - каркас для будущих зданий. Модульное строительство становится все популярнее.

Что общего у всех этих производителей? Их продукция заменит импортные аналоги, востребована в стране и может очень хорошо продаваться за рубежом. На это расчет и у производителя спецтехники на мазовской базе.

Александр Лукашенко зайдет и на "Мотовело". Там в этом году было немало производственных событий - введен в работу цех металлоконструкций, заработал новый цех покраски. Тестируют и собирают литиевые батареи. Есть прибыль, растет зарплата. Люди работают.

"Не зря затеяли эту драку!" - Так по-простому оценит Президент результат работы по возвращению завода к нормальной жизни. Настоящее второе дыхание знаменитого "Мотовело". История с горе-инвестором в прошлом, но выводы сделаны.

"Шутки в стороны, договорились - надо реализовывать. Мы никого душить не будем. Не собираемся и не душили, и не нужно, потому что под давлением в тюрьме особого качества не добьешься. Поэтому если вам кто-то говорит, что "вот тут диктатура, задавили и будут душить" - никого, ни частника, ни государственное предприятие. Главное, чтобы они по-человечески относились к людям. Люди - это мое, это государственное, - заявил Александр Лукашенко. - Договорились - идите работать. Все очень просто. Но того, кто не понимает, мы приводим в чувства. По-разному".

Было также предложение отдать невостребованную территорию завода под жилищную застройку. Место хорошее, ведь это фактически центр Минска. Застройщики могли получить неплохую прибыль. Однако Президент был убежден, что здесь необходимо развивать производство. "Жилье проще всего: рубль взял, продашь подороже, двадцать потом получишь. Все же рынок, бесконтрольно. И если мы пытались где-то что-то контролировать, тогда нас начинали душить. Почему душили: "У вас нерыночная экономика". То есть нет свободы "что хочу, то и ворочу". Коль государство начинает регулировать что-то - "нерыночная экономика", значит, вам кредитов нет, а если есть, то под большие проценты, вашу продукцию в мире покупать не будем и так далее. Это мне пришлось пройти. Но мы не отказались от производства, - подчеркнул Президент. - Это было мое первое требование: мы будем помогать всем, кто работает на страну, но прежде всего производственникам".

Оставаться безучастными к судьбе предприятия Александр Лукашенко не мог. Тем более что здесь сосредоточено целое направление - производство мотовелотехники в стране.

В итоге Минскому горисполкому было поручено восстановить территорию мотовелозавода, и земли были переданы под технопарк. "Но "Мотовело" надо сохранить. МАЗ, БелАЗ, "Мотовело", другие предприятия - это бренды нашей страны. За этим стоит огромное количество людей. Это школы, компетенции, это вы", - отметил глава государства.

Если в будущем здесь будет сосредоточено почти полторы сотни производств, то, понятно, что рабочие руки будут востребованы. В том числе из числа тех, кто приезжает к нам из других стран. Главное - человеческое отношение к трудовым мигрантам и ответственность руководителя за кадры.

По его словам, во время общения с руководством технопарка также был затронут вопрос трудовой миграции. Президент не против, чтобы места предоставлялись иностранным гражданам, главное, чтобы это были квалифицированные специалисты. "Но ты должен знать, что это за люди и что они тебе нужны на этом месте и могут эту операцию осуществлять. Не умеют - научи. Но ты за этот десяток-двадцать человек должен головой отвечать", - потребовал белорусский лидер. "Второе - мы должны к ним по-людски отнестись. Они такие же люди, как мы. И они всегда хорошо работают, если к ним по-человечески (относиться. - Прим. ред.). Мы обеспечим и образованием, и здравоохранением - все будет как у нас. Особенно для украинцев, - заверил глава государства. - Очень много украинцев сегодня едет к нам. Мы должны принимать их как своих людей. Потому что те люди, которые к нам приехали с Украины, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они плохо работают. Это хорошие люди".

За следующую пятилетку в Минске появится не менее пяти новых технопарков. Это подтверждает гослинию на развитие производственной сферы. А хорошее производство нужно масштабировать!

"Надо расширять производство. И мы этим частникам будем помогать. Всячески будем помогать. Поэтому никакой настроенности против частного производства в Беларуси нет и не будет. Тех, которые работают, платят налоги и платят нормальную зарплату, продают продукцию, - подчеркнул Александр Лукашенко. - То, что я хотел получить от этой площадки, чувствую, уже в этом году мы полностью получим. И отсюда будем развивать свои производства".

Конечно, заводчанам хотелось бы и дальше опираться на надежное государственное плечо. Рассчитывать, например, на госзакупки. Никто не отвергает это с порога. Но Александр Лукашенко говорит, что напрягаться должен в первую очередь сам производитель. В общении с Президентом звучало и о том, какие еще новости волнуют людей.

Вопиющий момент - в преддверии Великой Победы в Киеве - у монумента "Родина-мать" демонтировали надписи "Минск" и "Москва".

Главу государства спросили, как он относится к такому безрассудству со стороны Владимира Зеленского, у которого дед был фронтовиком. "Спокойно отношусь. Может, мы и не все знаем, хотя я Володю Зеленского знаю давно, еще до войны. Разговаривал с ним. Мне казалось, нормальный вменяемый человек. Но видите, как поступил, - отметил глава государства. - Ну тебя же толкали к этому. Все, что произошло в Украине, - это от власти. Все начиналось оттуда. Тебя толкали к этому. Ну почему ты не подумал, что это вредно для твоего народа? Другие были интересы". "Но это их дело. Если им удобно, пусть стирают. Но не стереть подвиг нашего народа. Они не только стерли имена наших городов-героев, но уже и памятники обрушили многие. Придет новое поколение - разберется, как им жить. Может быть, придется восстанавливать. Мы этого избежали, мы это не делали. В этом и выиграли. Хотя такие тенденции в 90-х были, старшие помнят это. Поэтому живите спокойно. Вы должны это видеть, делать выводы", - добавил Александр Лукашенко.

В 2025 году завод - ровесник Великой Победы встретит свое 80-летие. Знаменитые бренды не на свалке истории. А в производстве и на выставке достижений Беларуси. Начальнику кадровой службы предприятия было приятно видеть свою продукцию на национальном экспо.

Президент отметил, что идея такой выставки и выставочного центра, где можно в одном месте собрать и разместить все достижения страны, родилась довольно давно. "Даже когда еще я был депутатом, я ходил, видел многие выставочные центры в мире, в России, в других (странах. - Прим. ред.). Я подумал о том, что нам надо будет это - чтобы вот так вот люди пришли и потом гордились своей страной", - рассказал он. Однако, как обратил внимание Александр Лукашенко, что открытие нынешней выставки достижений суверенной Беларуси в этом центре еще не означает, что этот комплекс полностью готов. "Это еще не открытие (всего выставочного центра. - Прим.ред.). А откроем перед Днем Победы, в мае месяце мы окончательно откроем и сформируем выставку", - сказал глава государства. А пока, по словам Президента, это такой "пробный шар".

Хотя было предложение открыть выставочный центр уже сейчас, в декабре - январе, но глава государства возразил: "Зачем торопиться? Давайте сделаем капитально. Тем более там еще есть определенные недоделки (их предстоит устранять самому застройщику. - Прим. ред.). Поэтому не торопитесь. Пусть делают, а ко Дню Победы откроем". Замысел состоял в том, чтобы сейчас открыть для посетителей часть пространства, где и организована выставка "Моя Беларусь", а по завершении всех работ организовать торжественное открытие всего центра в том виде, как он был задуман и спроектирован, запланировано на май 2025 года. "Мы запустили первоначально, на первом этапе, чтобы вы с детишками пришли, с женой, чтобы посмотрели, дети там покувыркались. Говорят, детям там очень нравится. Мы будем развивать этот сектор - выставочный", - сказал Александр Лукашенко, подчеркнув особое значение такого проекта о достижениях страны для молодого, подрастающего поколения. "Хорошо, что вы это увидели. Вы уже не будете кричать, что мы "лапотники". Вы будете понимать, что и вот это мы можем сделать своими руками. В этом был замысел", - сказал Александр Лукашенко по поводу выставки. "А к 9 Мая я вас приглашаю, приходите, мы откроем с вами грандиозный выставочный центр", - добавил Президент. Он обратил внимание, что над проектом, задуманным в виде сложной конструкции, напоминающей раскрытые крылья аиста, работали лучшие мировые архитекторы, проектировщики, а также и отечественные специалисты, которые занимались непосредственно строительством объекта.

Александр Лукашенко также рассказал о новом Национальном историческом музее. Как пояснил глава государства, идея строительства нового музея, посвященного истории Беларуси, связана с желанием показать молодому, подрастающему поколению, откуда идут их корни, сделав это так, чтобы было ярко, интересно для молодежи. По аналогии с Минским международным выставочным центром, где сейчас организована выставка достижений суверенной Беларуси, которая пользуется большой популярностью среди минчан и гостей столицы. Строительство музея запланировано в парке напротив Дворца Независимости, недалеко от здания Верховного Суда. Как подчеркнул Президент, это будет масштабный объект. "Будет создан такой комплекс, куда вы придете и будете гордиться тем, что живете в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

Возможностью задать вопрос воспользовались и журналисты. Решив уточнить о насущном - все.

Главу государства попросили прокомментировать ход избирательной кампании. "Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Да и что дебаты - чтобы люди разобрались. Разбирайтесь, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. И Беларусь никогда не будет Беларусью 90-х годов, когда меня молодого избирали Президентом. Тогда мы не могли мечтать об этих "дворцах" - о производстве и прочем. Тогда надо было выживать. А сейчас надо развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела". Президент привел как пример скорое открытие нового производства автобусов. "Вот мы вам покажем, что не только малые производства, как мы сегодня видели, но и масштабные (у нас есть. - Прим. ред.). Спрос колоссальный на наши автобусы. Мы построили за полтора-два года этот завод. Поэтому нужны дела. Я это знаю больше, чем кто-либо. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами", - рассказал белорусский лидер. Он отметил, что до весны все эти "задолженности" в плане мероприятий, посвященных производственному сектору, надо закрыть. А потом внимание вновь будет сконцентрировано на сельхозтематике. "Хлеб надо будет сеять. Никуда мы не денемся. С этим Президентом, с другим - вам хлеб придется сеять. Потому что без хлеба никуда", - заметил Александр Лукашенко. Президент еще раз искренне признался, что просто не успевает и не может следить за выборной кампанией. "И потом, нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, "весело" бы было… А что потом? Поэтому спокойно идем к выборам", - сказал он. Говоря о предстоящем голосовании, Президент призвал граждан прийти и отдать свой голос, для чего отведено достаточно времени. "Если найдете возможность и время, придите проголосуйте. Определитесь и проголосуйте. Пять кандидатов с разными позициями, разные точки зрения", - отметил глава государства. Он также констатировал, что порой предвыборные заявления политиков могут разниться с реальными делами. "Вон, смотрите, Трамп за сутки готов был прекратить войну в Украине. А сегодня говорит, что это непросто, - уйдут месяцы, а, может быть, и годы. В этом вся политика", - привел пример Александр Лукашенко. "Поэтому вы люди опытные, умные. Думайте. Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-то. Придите проголосуйте - целая неделя. Найдете время - проголосуйте. Ну не захотите - мы же вас на аркане тащить не будем", - добавил белорусский лидер.

Заметно, что под наши выборы активизировались поляки. И Дуда уже делает странные заявления о мошенничестве, глава их МВД грозится не открывать пункты пропуска. И везде как священную корову приплетают Почобута.

Александр Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей. "Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели - хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", - подчеркнул Александр Лукашенко. По словам главы государства, поляки отказались даже вести разговоры по выдаче осужденного в Беларуси Анджея Почобута. "Что касается Почобута, даже говорить нечего. Я вам искренне говорю как человек, который информирован: они отказались от Почобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, Почобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос", - сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что Анджей Почобут - белорусский гражданин и за совершенные преступления он ответил по закону. "Дальше будем смотреть. Поверьте, на Почобуте свет не сошелся", - добавил глава государства. Президент отметил, что польские власти не могут разобраться с внутриполитической ситуацией у себя в стране и предстоящей избирательной кампанией, поэтому и пытаются переключить внимание своих избирателей на Беларусь. "Поэтому им там надо разобраться. Но проблем куча. Чтобы не отвечать перед народом (выборы же - посмотрите, что там будет), надо свою вину свалить на других. На кого? На Беларусь, - сказал Президент. - Пусть лучше вякают, чем будут предпринимать какие-то действия". Глава государства напомнил, что беглые до сих пор обсуждают планы вооруженного нападения на Беларусь с территории Украины или Польши. "Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь, - предупредил белорусский лидер. - Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать. Они на территории Польши, и оружие они еще могут использовать против поляков. Литовцы "наелись" белорусов: там же националисты наши приехали (спасибо им) и начали рассуждать, что Вильна и прочее - это белорусские города. Поляки уже не знают, что с нашими беглыми "литовцами" делать". "Жизнь идет, развивается. Нам не надо особо переживать за поляков и за все, что у них происходит. Это обычная болтовня. Это пляска под американцев. Американцы сейчас, чтобы уничтожить Европу (а это их цель, при Трампе, посмотрите, это усилится), используют поляков", - резюмировал Александр Лукашенко.

Зная особое отношение Президента к национальным брендам в принципе, и к "Мотовело" в частности - коллектив не стал колебаться с презентом на память.

"Мы знаем ваше особое отношение к нашим национальным брендам - "Минск" и "Аист". И хотели бы вручить Вам, первому Президенту Республики Беларусь первый мотоцикл "Минск", произведенный на новых модернизированных линиях предприятия", - отметил представитель мотовелозавода. В подарок главе государства передали мотоцикл марки "Минск Д4 125". Александр Лукашенко, поблагодарив за это, с долей юмора заметил: "Все подарки отдаю государству, но мотоцикл не отдам. По крайней мере до весны. Весной сфотографируюсь специально, "Пул Первого" (Telegram-канал. - Прим. ред.) выложит это все… Белорусский мотоцикл. Хоть у меня есть и другие мотоциклы, но этот - это родное дите. Поэтому я вам очень благодарен. Спасибо!"