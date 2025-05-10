12 мая Александр Лукашенко проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая в Минске проведет переговоры с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который 11-12 мая совершит официальный визит в Беларусь. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Переговоры во Дворце Независимости пройдут в узком и расширенном составах. На них, как планируется, будет обсуждаться развитие стратегического сотрудничества Беларуси и Вьетнама по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере.

Речь в первую очередь пойдет о наполнении конкретными проектами разрабатываемой дорожной карты по развитию сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом. На повестке дня - перспективы дальнейшей совместной работы по широкому спектру направлений.

После переговоров лидеров запланировано подписание ряда документов, которые призваны закрепить стратегический характер двустороннего сотрудничества.

Программа официального визита То Лама кроме переговоров во Дворце Независимости предусматривает мероприятия по линии Национального собрания и правительства, ознакомление с отечественным промышленным потенциалом.