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Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау. Умару Сисоку Эмбало позвонил главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает БЕЛТА.

Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие.

Александр Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало также обсудили детали планируемого официального визита лидера Гвинеи-Бисау в Беларусь.

Александр Лукашенко