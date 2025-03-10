Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау. Умару Сисоку Эмбало позвонил главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает БЕЛТА.

Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие.