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Лукашенко рассчитывает на прекращение войны в Украине в 2025 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на прекращение войны в Украине в текущем году. Об этом глава государства заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1", сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, чувствует ли он какой-то подвох в предложениях американской стороны в адрес России или все-таки "пахнет миром", Президент сказал: "Нет, у них не может быть подвоха. Ничего пока (конкретного плана. - Прим. БЕЛТА), я говорю, нет, но пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся чего-то сделать с этой (войной. - Прим. БЕЛТА), остановить ее. И не только здесь, но и у евреев - там, Палестина, на Ближнем Востоке. Почему? Потому что и лично Дональд (Президент США Дональд Трамп. - Прим. БЕЛТА) хочет стать нобелевским лауреатом. Ради бога, мы его представим, лишь бы только мир этот был".
Александр Лукашенко отметил, что установление мира было заявлено как главный тренд в политике нынешнего Президента США после темы Китая. "На китайском направлении тишина сейчас, а это (вопросы установления мира. - Прим. БЕЛТА) выпячивается. Поэтому ему уже от этого никуда не деться. Эти события толкают его на поверхность: давай результат! Поэтому я не думаю, что они делают это как подвох. Нет, здесь подвоха нет, но верить нельзя. Факты на стол - будем смотреть эти конкретные факты и принимать решения. Чтобы не надули, как Путин говорит, как в прежние времена. Я говорю, чтобы вокруг пальца не обвели. Не обведут. Мы же уже наелись этого всего", - сказал Президент.