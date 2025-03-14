Лукашенко рассчитывает на прекращение войны в Украине в 2025 году

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на прекращение войны в Украине в текущем году. Об этом глава государства заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он какой-то подвох в предложениях американской стороны в адрес России или все-таки "пахнет миром", Президент сказал: "Нет, у них не может быть подвоха. Ничего пока (конкретного плана. - Прим. БЕЛТА), я говорю, нет, но пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся чего-то сделать с этой (войной. - Прим. БЕЛТА), остановить ее. И не только здесь, но и у евреев - там, Палестина, на Ближнем Востоке. Почему? Потому что и лично Дональд (Президент США Дональд Трамп. - Прим. БЕЛТА) хочет стать нобелевским лауреатом. Ради бога, мы его представим, лишь бы только мир этот был".