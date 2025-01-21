Лукашенко рассказал, будут ли ограничивать интернет во время выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с коллективом ОАО "МАЗ" и предприятий холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов, информирует БЕЛТА.

Глава государства, отвечая на вопрос о распространении среди молодежи блогерства и других подобных занятий, прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов.

Президент сказал, что все касающееся блогерства - это небольшая для Беларуси проблема. Многие блогеры, к примеру, приняли участие в "Марафоне единства", появляются в эфире госСМИ. В этой связи глава государства не считает нужным предпринимать какие-либо запретительные меры.

"Запретить - оно просто: запретил - сижу, радуюсь. Запреты всегда не на пользу. Надо победить. Надо доказать, что мы лучше. Если о нас плохо пишут, нам надо показывать свое, хорошее, как мы делаем на "Марафоне единства". Это тяжелее, но важнее. Это будет в сердце и в мозгах каждого человека", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент заявил о решимости принять все необходимые меры, если это касается безопасности, сохранения страны.

"Но сейчас это не нужно, нет такой необходимости. Многие, я читаю, пописывают, особенно наши эти очумевшие за границей: "Вот, он тут перед выборами, в выборы хочет закрыть интернет". Я начинаю обзванивать ответственных лиц, членов правительства: "Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?" - "Нет. Мы не имеем права". Я говорю: "Смотрите, без моего ведома этого не делайте", - рассказал Александр Лукашенко.