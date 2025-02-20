Лукашенко: Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут традиции победного поколения

Беларусь готовится отметить настоящий мужской праздник - День защитников Отечества и Вооруженных Сил.

По случаю, 20 февраля Президент Беларуси вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, профессия "Родину защищать" еще долго будет актуальной и востребованной. А люди в погонах - надежным щитом и главными хранителями мирного труда!

Беларусь держит курс на укрепление обороноспособности. С учетом обстановки на внешнем контуре - наша армия должна быть сильной и проявлять бдительность.

23 февраля - день, ставший символом мужества и патриотизма. Праздничная февральская дата объединяет людей разных поколений. Но, конечно, в первую очередь мы поздравляем и благодарим тех, кто посвятил свою жизнь военной службе.

Президент вручил госнаграды и погоны высшему офицерскому составу

Это уже давняя традиция. Накануне праздника глава государства отмечает заслуги людей, которые оберегают суверенитет и стоят на страже нашего спокойствия. В силу специфики профессии не все публичные, но те, кто могут появляться в кадре, по-армейски скажут "за целые коллективы".

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Андрей Кирдюк, полковник, обладатель ордена "За службу Родине" III степени:

"Не будет этой земли, не будет нас, поэтому, мне кажется, уже все это давно поняли после 2020 года, после последних событий. Все видят, что происходит у нас на южной границе, поэтому все понимают, теперь нужно просто делать свое дело".

"Радиоэлектронная борьба - это мое. Очень люблю свою работу. Горжусь тем, что пришел служить в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Горжусь тем, что служу в нашей армии белорусской. Каждый находится на своем месте, выполняет все поставленные на них задачи, зная, чем заниматься", - отметил Александр Прудникевич, полковник, обладатель ордена "За службу Родине" III степени.

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды военнослужащим. Традиционно прибыло и в полку генералов. Они посвятили службе большую часть своей жизни. И ее проза - всегда нужно быть начеку. А сейчас, с учетом гибридных угроз, и подавно.

"Сегодняшняя церемония - особая традиция. Она связана с праздником, который свято чтит наш народ, - подчеркнул белорусский лидер. - Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции победного поколения. Внуки и правнуки тех, кто 80 лет назад отстоял свободу нашей Родины в годы Отечественной войны и принес народу Великую Победу".

Лукашенко: Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир

И главнокомандующий, и люди в погонах всегда информируют о текущей ситуации, чтобы люди понимали, какие угрозы существуют и как мы будем действовать в случае, если вдруг. Курс на милитаризацию наших соседей, отдельный вопрос Украина, вмешательство во внутренние дела, санкции, чудовищное отношение Запада к мигрантам. Попытки раскачать обстановку никто и не думал прекращать, потому глава государства ориентирует армию быть бдительнее.

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"Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят", - заявил Президент.

"Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один. Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем", - сказал белорусский лидер.

Дмитрий Битный, замкомандующего войсками Западного оперативного командования:

"Высочайшая оценка нашего воинского труда и труда наших подчиненных коллективов накладывает на нас особую ответственность за мир и порядок на нашей земле. Хочу заверить Вас, товарищ Главнокомандующий, что мы, белорусские солдаты и офицеры, полны решимости обеспечить мир на нашей земле. Мы всегда делали и будем делать все от нас зависящее для того, чтобы сапог оккупанта никогда не топтал нашу белорусскую землю".

Лукашенко: Нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства

Наша страна всегда заявляла о своей миролюбивой политике, при этом ни на минуту не забывая про защиту рубежей и своего народа. Сотрудничество в различных форматах в плане безопасности, модернизация нашей армии, обучение кадров. Наша политика все та же: порох нужно держать сухим.

Президент подчеркнул, что для военной организации государства в целом стоит задача выйти на новые качественные параметры.

"Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ и братской Россией, - обратил внимание глава государства. - Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой".

Во время церемонии Президент выразил уверенность, что каждый из ее участников хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом - танками, пушками, самолетами. "Сила армии - это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров, воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача - растить и воспитывать таких воинов", - подчеркнул глава государства.

Президент: Беларусь и впредь намерена развивать сотрудничество со странами ОДКБ и Россией

Сейчас новая волна обсуждений. Наше предстоящее учение с Россией для некоторых как бельмо на глазу. Все заявленные тренировки состоятся, как и с союзниками по ОДКБ. И как бы ни пытались это обставить, мы никому не угрожаем. Учение носит оборонительный характер.

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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Президент сегодня сказал, сильных уважают, а силу надо показывать. Мы постоянно отслеживаем, анализируем складывающуюся обстановку, какие происходят изменения формы способов ведения боевых действий. И это сразу же внедряем в подготовку наших войск, военнослужащих, чтобы быть в ногу со временем. Это же и является, в том числе, важным фактором недопущения каких-то конфликтов или войны на нашей территории".

Стать на защиту Родины, обеспечить спокойствие своих матерей, жен и детей - долг любого настоящего мужчины. Белорусская армия сегодня готова к выполнению любых задач по предназначению. Президент поздравил всех защитников Отечества и тех, кто сейчас в строю, и ветеранов, и, конечно, их семьи.

Владимир Шишко, начальник УСК по Могилевской области:

"Событие в жизни любого офицера, которое связано с вручением генеральских званий, начинается с первых погон, с погон самых простых: младший лейтенант, лейтенант. И пословица "Плох тот солдат, который не хочет стать генералом", она действительно имеет место быть. Человек, который получил свои первые погоны, должен стремиться к высотам, и он обязательно их достигнет".