Лукашенко: Спасти Евразию может только отказ от конфронтации

Вернуться к рациональным решениям и не политизировать ситуацию там, где речь идет о продовольствии, энергетике, медикаментах, атомных станциях.

Белорусская столица в очередной раз выступила площадкой для диалога по безопасности. В нашу страну на III Минскую конференцию по евразийской безопасности съехались больше 600 участников из 48 государств мира для переговоров на уровне дипломатов и экспертов.

Президент Александр Лукашенко обозначил свое видение существующих проблем и пути их решения: спасти Евразию может только отказ от конфронтации. Беларусь видит одним из центров силы Европейский союз (достаточно его представителей было и в зале), но для этого у элит в Брюсселе должны поменяться цели.

НАТО сегодня расширяется каждый день. Ответ на вопрос "зачем?" касается и нас.

Каким может быть сдерживающий противовес для такого расклада в мире, где есть еще и интересы Америки?

Конференция по евразийской безопасности в Минске

Первое и, пожалуй, самое правильное впечатление от площадки конференции - представительность стран. Сербы и саудиты, делегации из Африки и Британии, Азербайджана и Польши, Кореи и Мьянмы, Ирана, Индии, Эмиратов, Омана - это далеко не весь список. И у каждой из этих стран, как бы это не звучало печально, на сегодня есть региональные опасения по поводу своей безопасности. А отсюда и понимание, как сегодня должны складываться международные отношения, чтобы эти опасения были максимально сняты. Если очень коротко объяснять, то для этого и собирается конференция по евразийской безопасности в Минске, третья по счету.

Кыргызстан в этом году урегулировал все свои конфликты с соседями

Кубат Рахимов, независимый эксперт (Кыргызстан):

"Мы одно из немногих государств, которое вовлечено практически во все интеграционные объединения, которые существуют на континенте. Соответственно, мы очень чувствительны ко всем этим вызовам. Почему? Потому что, как вы знаете, регион Центральной Азии, по прогнозу, должен был превратиться в евразийские Балканы. То есть мы должны были стать вот этой территорией деструкции, территорией, где будут проходить какие-то гражданские военные конфликты и т. д. Но этого не случилось. В этом году Кыргызстан урегулировал все пограничные конфликты со своими соседями - с Республикой Узбекистан, с Республикой Таджикистан".

Кризис европейской политики на Балканском полуострове

В зале присутствовали представители и Боснии, и Венгрии, и Сербии с первыми лицами и членами правительств в качестве глав делегации. Так вот страны Балканского полуострова сейчас как никто чувствуют иррациональность европейской политики. Чего стоит один энергетический скандал Венгрии с официальным Брюсселем! Будапешт отказался играть в политику, тем самым не удвоив плату для своих же граждан за отказ от российского газа, в то время как совет ЕС принял план полного отказа от энергоносителей "из Москвы". Проблемы с решениями Евросоюза периодически испытывает и Сербия.

Внутренний кризис Белграда

Срджан Перишич, профессор Восточно-Сараевского университета, Баня-Лукского университета:

"Международные отношения очень плохие. Кто виноват в этом? Виноват Запад, США, НАТО, Евросоюз. Почему они виноваты? Они виноваты, потому что хотят геополитическую гегемонию в Евразии. Часть сербской элиты еще смотрит на Запад, а его мощь снижается. Но они опять хотят гегемонию, поэтому война в Украине".

О похожих вещах - в основном о несогласованности и утрате желания договариваться - упоминало большинство спикеров в интервью. Причем этот тезис по-разному, но звучал и от британцев, и от, например, индонезийцев. К сожалению, сегодня так. Именно поэтому Минск старается поддерживать рост конференции. Каждый год государств все больше, география шире.

Атмосфера многополярности

В зале собрались представители делегаций, главы внешнеполитических ведомств, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров. Атмосфера демонстрировала ту самую мультиполярность, о которой 28 октября говорили в Минске.

Если посмотреть на мир в целом, сейчас на планете в разной степени интенсивности существуют 50 военных конфликтов. Из них около 11 полномасштабных войн. Самые кровопролитные - на Ближнем Востоке и в Украине. То есть здесь, в Евразии.

Во время своего выступления Александр Лукашенко коснулся конкретно нашей ситуации. Несмотря на многочисленные усилия со стороны Беларуси по мирному урегулированию украинского конфликта, официальный Минск столкнулся с неадекватными политическими амбициями Киева, который в свое время отказался говорить с Москвой. Следующим шагом была потеря независимости в решениях. К чему все это привело?

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, модератор III Минской конференции по евразийской безопасности:

"Беспокоит, если честно, то, что никогда за всю историю, мне кажется, существования человечества политики столь высокого ранга, политологи, журналисты, эксперты настолько спокойно не рассуждали о применении ядерного оружия, о том, что, возможно, ядерный конфликт состоится. И это тоже будет одной из тем разговора. Ну, а пока предлагаю считать Минскую международную конференцию по евразийской безопасности открытой".

Белорусский лидер появился минута в минуту по таймингу. С этого и начинается репутация Минска как одной из самых организованных площадок для международных встреч. Несмотря на сложную тему разговора, тон все-таки глава государства задал позитивный.

Президент поприветствовал участников III Минской конференции по евразийской безопасности

"Уважаемые участники конференции! Благодарю вас за то, что вы пригласили меня выступить на нашей конференции. Прежде всего я хочу приветствовать вас в белорусской столице на уже третьей Международной конференции по евразийской безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Конференцию ждали не только мы, участники, но и, естественно, наши оппоненты, которые внимательно сегодня наблюдают за Минском. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдный - воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко. Ну и уже "самые великие" от нас требуют извинений. Вот я утром получил подобную информацию. Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом (пробуют сейчас убедить), мы публично готовы это обсуждать, мы извинимся. Это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, я полагаю, что надо решать этот вопрос там. Они же не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в этом заинтересован. Надо найти и в корне пресечь подобные вещи. Ну это так, на злобу, поскольку уверен, что вы этот вопрос отследили".

Причина закрытых границ

Речь о так называемых аэростатических шарах. Это всегда был инструмент контрабандистов. Криминал - да. Новость для пограничной Литвы - нет. Просто сейчас наши соседи политизируют все, что только можно. Смысл в том, чтобы "завинтить гайки". И как вариант - закрыть границу. Станет ли от этого меньше контрабанды? Нет. А вот до Минска доехать действительно будет сложнее. Но это тоже на время...

Лукашенко: Цивилизованный мир пришел к закату

"Так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату. Это точно. Действия не только наших соседей, но и в целом Европы и других сил (не надо обольщаться и по Соединенным Штатам Америки) - такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавой. Ну к чему это привело? Китайская Народная Республика вместе с Россией нашли обходные, как говорят, пути. По Северному морскому пути усилилось движение товаров, и произошли огромные в результате этого потери - не только Беларуси (мы что-то зарабатывали на транзите), но и Польши. Она от этого транзита китайского (я только о китайском говорю) зарабатывала 65-70 %. Остальное - движение товаров по Казахстану, России и через Беларусь - 30-35 % - приходилось на наши страны. Кто от этого потерял? Ясно кто. Сейчас пытаются найти выход из этого положения. Вряд ли. Вы знаете, что такое Китай, и знаете их подходы в этом плане", - отметил Лукашенко.

О том, что конференция становится все популярнее, свидетельствовал полный зал и состав участников. В первом ряду президент Республики Сербской, министры иностранных дел Венгрии, России и КНДР, специальный посланник правительства Китая по делам Евразии, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, известные грузинские политики (сейчас страна тоже переживает серьезный политический кризис). На этом фоне становится понятно, насколько ценна стабильность и сколько времени можно потерять в развитии страны на "нестабильности".

Потенциал альтернативной точки зрения

"Вот этот XXI век: закрытое небо, колючая проволока, полное неприятие инакомыслия. И это только начало. Они боятся как огня того, что здесь прозвучит альтернативная точка зрения. Они боятся всех нас, вас, вашей аналитики, вашего знания ситуации, умения донести его до людей, вашего голоса. А вы, несмотря ни на что, я вам за это благодарен, приехали в Минск. В Минске мы всегда рады вас видеть. С каждым годом конференция становится все более востребованной, уже заняла свое место в календаре международных событий, - отметил Александр Лукашенко. - Во-первых, где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно. Но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через "идеологическое сито", в чем нас упрекают. Была бы их воля, в следующем году, наверное, исходя из того, что мы видели на прошлой конференции, и американцев бы туда не пустили. Вдруг те снова скажут правду про "европейский сад": об утраченных ценностях, иждивенчестве, лицемерии, цензуре и двойных стандартах".

Репутация Мюнхена как переговорной площадки для решения вопросов сейчас, скажем так, обсуждается в негативной коннотации самими европейскими экспертами. Насколько не были бы сильны антироссийские настроения, представить, что украинский конфликт может решиться без участия России в переговорном процессе, сложно кому-либо. В Мюнхене тему тем не менее продолжают обсуждать, но с 2022 года Россию туда не зовут.

Прецедент с российскими активами в Бельгии

Легкий оттенок уже бандитизма виден и на финансовом поле. Буквально несколько дней назад участники саммита Евросоюза в Брюсселе делили российские активы. Речь шла о 210 млрд евро, которые полностью находятся под блокировкой. Правда, Бельгия, которая должна была эти активы отдать, держится до последнего, уверяя, что ответные шаги против европейского бизнеса в России будут стоить еще дороже. Так кто агрессор? И чего на самом деле хочет ЕС? Рассыпаются ли в этот момент нормы международного права? Конечно. Любые ограничения - такой же незаконный механизм.

"Это прямая дорога к самоизоляции от того мира, к которому мы стремимся. Мира, который сделал шаг вперед, в котором на первые позиции выходит понимание необходимости бесконфликтного сосуществования, терпимости и уважения к отличиям. Одним словом, мира, в котором Глобальное большинство осознало себя полноценным и полноправным участником. Уверен, этот процесс будет продолжаться. А ведь у стран на евразийском пространстве есть все, чтобы содействовать развитию друг друга. Это же огромный рынок, богатые ресурсы, высокие технологии и бесценный человеческий потенциал! Нам надо искать развязки проблемных моментов. Открыто, с нацеленностью на результат, но с учетом наших интересов, - призвал белорусский лидер. - Давайте будем откровенны, коль уж здесь собрались. Вот мы говорим: Глобальное большинство, Евразийский континент - мы можем многое, нас много, многое можем сделать. Это действительно так. Но самая большая проблема - мы в этом направлении не то что ничего не делаем, мы очень слабо движемся в этом направлении. Мы все понимаем, что мы не можем все время ходить, согнув колени, и прогибаться под одну страну или одного человека. Мы это прекрасно понимаем. Введя сегодня санкции... Ладно санкции. Сколько этих санкций уже вводили в последнее время! Но уже дошли до воровства, того, к чему нас всегда подталкивали. Возьмите золотовалютные резервы России, Беларуси, может, еще кого-то. Но они же (западные страны. - Прим. ред.) всегда были за то, чтобы мы свои золотовалютные резервы хранили где? Если у нас дома ЗВР - это не ЗВР. Надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки, в солидные государства. Вывезли. И что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять туда, куда считают нужным".

Коммуникация по той же границе и по закрытым каналам с нашими соседями есть - Президент об этом говорил не раз. Невозможно полностью (и Беларусь никогда этого не хотела) разорвать эти связи. Более того, белорусская сторона всегда старается минимизировать потери той же Польши и Литвы, понимая, что там в первую очередь пострадают люди.

Нужен ли Европе мир?

"Беспилотники (как оказалось, украинские), о которых мы предупредили поляков, мы не смогли их все уничтожить - мало времени было, и это всегда сложно. Мы им сообщили. Они ударили по своим домам своей ракетой. Сначала обвинили нас и Россию, а потом (спасибо американцам) сказали, что нет, это, видимо, не российская ракета. Обнаружили, что не российская. Вот так идет нагнетание. И всегда встает вопрос: ну зачем вы это делаете, зачем нагнетаете? Я на этот вопрос ответил", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что меры, предусмотренные Договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, носят сугубо оборонительный характер.

В своем выступлении Президент назвал причину размещения в Беларуси ракетного комплекса "Орешник": "Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Но не хотят".

"Мы никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность. Более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!" - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что шесть лет назад предлагал разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и сделать ее открытой для присоединения всех заинтересованных государств. "К сожалению, предложение Беларуси просто не захотели услышать, - сказал Президент. - Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну чего нас упрекать? А это - один из опаснейших видов вооружений! Подлетное время - минуты. В случае ошибки или провокации времени разбираться просто не будет".

"Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет и еще раз нет! Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что несмотря на все призывы, диалог с европейскими странами по безопасности, контролю над вооружениями и мерам доверия напрочь отсутствует.

"Где же пресловутая западная рациональность? Неужели там не понимают, что контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия несоизмеримо выгоднее и дешевле, чем гонка вооружений? И исторический выбор простой - разрядка или эскалация. Поэтому давайте сразу выбирать разрядку, - призвал Александр Лукашенко. - Чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет и для нас, и для будущих поколений".

Этого же хочет Россия. С условием, которое тоже было всегда - устранение первопричин конфликта. С чего начался украинский кризис? С отказа украинской стороны гарантировать, что войска НАТО не будут стоять вплотную у российских границ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Подлинно коллективная безопасность, конечно же, не может ограничиваться обслуживанием интересов узкой группы избранных. Об этом уже говорили. Безопасность будет либо всеобщей, либо ее не будет вовсе, и каждый будет сам за себя. Россия выступает за то, чтобы за каждым государством было признано равное право на выбор способов обеспечения своей безопасности: от военно-политического нейтралитета до участия в союзах. Это право выбора не может осуществляться в отрыве от другого, не менее важного правила. Об этом тоже сегодня Президент Беларуси говорил. Никто не может укреплять свою безопасность за счет других. К сожалению, НАТО занимается ровно этим".

Последствия миграционных решений

Отдельно прозвучала тема миграционного кризиса. Беларусь практически с момента обретения суверенности, что называется, контролировала границу с этой стороны. Поток мигрантов был всегда, но он был пресекаемый, а значит контролируемый. Почему Минск должен был продолжать выполнять роль этого "контролера", после того как ЕС стал угрожать и санкциями и вмешательством во внутренние дела - остается неизвестным. Плюс заявления тогда еще канцлера Германии Ангелы Меркель - это то, что Европа имеет сейчас как последствия.

Лукашенко: Мы не будем вас защищать с петлей на шее

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время экс-канцлер Германии Ангела Меркель фактически приглашала мигрантов. "Приезжайте, некому работать! Ну так если они к вам приехали (мигранты тоже к нам приезжают), вы им создайте равные условия со своими людьми. В них надо видеть людей, - сказал белорусский лидер. - Мы так и поступаем. Вот те, кто к нам приезжает, - не важно, из нашей родной России переехали (это даже не мигранты), из Казахстана (тоже наши люди), из Армении, других стран, или же из Афганистана, Узбекистана и дальше, - мы им создаем все условия, как в Беларуси. Бесплатное образование за счет бюджета - ваши детишки учатся вместе с нашими в одной школе и бесплатно. За счет бюджета здравоохранение в Беларуси. И вам такое же. Вы когда-нибудь слышали, что у нас мигранты совершили какие-то преступления? Они ценят то отношение, которое складывается в Беларуси по отношению к ним".

"Кто мешает богатой Европе (как они там говорили, сад или что) сделать это? Надо просто сделать. И тогда они будут трудиться на ваших "фольксвагенах" или "мерседесах", собирать и строить автомобили, и проблем, может быть, и не будет. Но они пригласили и хотели сделать из них рабов. Ну так получайте", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что польский народ заставил власти своей страны обратить внимание на миграцию и попытаться разобраться. Белорусский лидер рассказал, что в Польше и Евросоюзе есть те, кто организует эти миграционные потоки: "Вплоть до Германии созданы бандитские группы, которые вытаскивают этих мигрантов из Беларуси и туда в Германию их направляют. Вот в чем проблема. Немцы помалкивают. Ясно, почему. Но, встречаясь с должностными лицами Германии, как только мы начинаем говорить о миграции и Польше, они закрывают глаза. Они знают, что происходит" .

"Логика проста: если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Мы не будем вас защищать с петлей на шее. Санкции - это петля на шее белорусского народа, и вы от нас требуете вас защищать. Этого не будет!" - предупредил Президент Беларуси.

Спонсор впечатлений о Беларуси: безвизовый режим

Безвизовый режим: почти 200 тыс. иностранцев его почувствовали на себе с начала года. А за последние три года у нас в качестве гостей и по делам были больше 1 млн 200 тыс. европейцев. Сложилось ли у них какое-то свое впечатление от Беларуси? Конечно. До сих пор в соцсетях гуляют вирусные ролики о том, как соседи удивляются, насколько вразрез идет реальный уровень жизни белорусов по сравнению с пропагандой, которую о нас снимают у них дома.

Беларусь за сильный Европейский союз

"В зарождающемся многополярном мироустройстве важнейшее место должен занять Европейский союз. Сильный Европейский союз. Мы в этом убеждены, и мы к этому не раз призывали. Это одна из опор, основ нашей системы - планетарной системы, на которой держится мир. Но сможет ли Евросоюз занять такое место - пока вопрос", - обратил внимание белорусский лидер.

Он отметил, что на сегодняшний день Евросоюз очевидно находится в кризисе, и назвал причины этого: "Сначала десятилетиями выстраивали систему внутреннего регулирования всего и вся. Выстроили. Бизнес начал убегать. Потом отказались от нормального взаимодействия с соседями на Востоке, с Россией прежде всего. Заборы на границе возвели. Скоро вообще заминируют. И почем сейчас энергия, к примеру, в Европейском союзе? Остаются ли средства, чтобы держаться в авангарде инновационных разработок?"

По мнению Александра Лукашенко, европейские лидеры вместо того, чтобы разбираться с внутренними проблемами, решили прикрыть их будущей войной. "Неужели рассчитывают на то, что перевод экономики на военные рельсы гарантирует рост?" - задал он риторический вопрос.

"На пару лет какое-то барахтанье на одном уровне, может, и обеспечит. Жирок копили еще с колониальных времен. Но ведь потом придется разгребать катастрофические последствия", - предупредил белорусский лидер.

Он также обратил внимание на рост евроскептицизма, усиление противоречий во внутренней политике ряда стран и между отдельными государствами ЕС: "Растет евроскептицизм. Искрит во внутренней политике. Усиливаются противоречия между отдельными государствами Евросоюза. Закладываются бомбы под будущее всей большой Европы, а может быть, и в целом Евразии. Говорю открыто и прямо: если стратегически нацелены на нормальное сосуществование и вы не стараетесь переделать нас, а мы - не будем вас".

На конференции присутствовал и Петер Сийярто. Венгерский политик начал разговор с залом на русском. Это очень показательный момент - Сийярто как министр иностранных дел часто идет ва-банк, продвигая национальные интересы Венгрии в противовес глобальным европейским решениям.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что для него большая честь в третий раз быть приглашенным на Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. Он понимает, что в его адрес за присутствие на мероприятии будет много критики. Однако ситуация глобальной безопасности требует этого.

Про категорию "недоступные" на конференции лучше всех знает делегация из Северной Кореи. Санкции против КНДР были введены еще в 2006 году и каждый год только усиливались. Представителям этой страны понятно на личном примере, а теперь видно и в масштабе, как действия США (по крайней мере прошлой администрации Вашингтона) подрывают основы международной системы безопасности.

В качестве подведения итога - что предложила странам Евразии Беларусь? Всего 4 пункта с емким смыслом.

Первое - завершение эпохи санкций, они гаранты экономического кризиса.

Второе - защита критической международной инфраструктуры: газо- и нефтепроводов, интернет-кабелей, АЭС. "В любых ситуациях нужно обмениваться данными, обеспечивать их физическую неприкосновенность и бесперебойную работу", - уверен белорусский лидер.

Третье - преодоление миграционного кризиса. "С тем, что Запад натворил в странах Исхода, он должен разобраться сам, - считает Александр Лукашенко. - Что касается последствий. Мы готовы работать в том формате, который долгое время обеспечивал контроль за ситуацией для обеих сторон". По его словам, необходима единая система проверки мигрантов, усиление борьбы с преступными группировками торговцев людьми, ускорение процедур депортации нарушителей.

Четвертое - необходимость принятия мер в области искусственного интеллекта. "Неуправляемая гонка в этой сфере превращает его из полезного ресурса в оружие. В перспективе - массового поражения", - высказал опасения Президент Беларуси. "Мы предлагали сопредельным странам создать пояс цифрового добрососедства. Пора этим поясом объединить всю Евразию и учесть принципы цифрового суверенитета и нейтралитета в нашей будущей Хартии многополярности и многообразия в текущем веке", - отметил он.

"Нам нужен диалог. Нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата. Ни в коем случае нельзя. Надо всегда разговаривать. Когда не разговаривают, тогда война ближе", - заявил белорусский лидер.

Он также подчеркнул необходимость остановить гонку вооружений. И хотя многие говорят, что не будут втягиваться в нее, реальность свидетельствует об обратном.

Уже после аплодисментов глава государства традиционно спустился поприветствовать участников лично.

Программа конференции довольно плотная. Но такое отступление от делового протокола в духе неофициального Минска.