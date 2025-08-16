Лукашенко: В годы Великой Отечественной войны врачи и медсестры сыграли ключевую роль в эвакуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов государственного учреждения "432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" с 220-летием со дня образования. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Яркий героический путь прославленного учреждения неразрывно связан с военной историей нашей страны. Десятки тысяч спасенных человеческих жизней в годы военных лихолетий, когда госпиталь вместе с войсками выдвигался далеко за пределы государства, сотни тысяч граждан, получивших медицинскую помощь в мирное время, успешная борьба с эпидемиями. В годы Великой Отечественной войны врачи и медсестры сыграли ключевую роль в эвакуации, оказав помощь более 60 тысячам больных и раненых, большая часть из которых вернулась в строй", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что сегодня коллектив военного медцентра бережно хранит славное наследие, с честью приумножает богатейшие традиции, добросовестно выполняет свой гражданский и врачебный долг, беззаветно служит родной Беларуси и ее народу.

"Уверен, что так будет и впредь", - добавил он.