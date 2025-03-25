Лукашенко: Важнейший общенациональный проект - дальнейшее развитие регионов

Важнейший общенациональный проект - дальнейшее развитие регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Любая глобальная цель в принципе не достижима без досконального решения насущных повседневных проблем. Важнейший общенациональный проект - дальнейшее развитие наших регионов. Каждого уголка нашей страны. Сильная страна - это сильные регионы! - заявил белорусский лидер. - Мы прекратим стягивание трудовых ресурсов в Минск и крупные города. У нас компактная страна. И можем себе позволить эффективное для государства и удобное для людей распределение рабочих мест по всей территории (от Хотимска до Малориты, от Комарина до Браслава)".

"Для этого надо выравнивать возможности. Где бы белорусы ни жили - в больших деревнях, агрогородках, районных центрах - везде условия должны быть, как в столице. Качественные дороги, доступный транспорт - приоритет номер один", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, второй приоритет - пересмотр жилищной политики: