Лукашенко внес изменения в указы по вопросам Государственного комитета судебных экспертиз
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам Государственного комитета судебных экспертиз". Об этом сообщает БЕЛТА.
Указом создаются необходимые правовые основы прохождения службы в Государственном комитете судебных экспертиз курсантами Академии МВД, которые обучаются в интересах данного ведомства.
С учетом специфики несения службы и выполняемых задач совершенствуется система вещевого обеспечения сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз. Учрежден нагрудный знак отличия Государственного комитета "За адзнаку" и нагрудный квалификационный знак, утверждены положения об этих знаках, их описания и изображения.