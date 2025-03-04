Лукашенко вновь выразил мнение по поводу передачи президентских полномочий другим органам власти

"Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потому параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков - вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы - это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают", - сказал Александр Лукашенко.