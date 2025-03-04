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Лукашенко вновь выразил мнение по поводу передачи президентских полномочий другим органам власти
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта, принимая кадровые решения, поставил задачу подготовить проект указа по передаче части президентских полномочий другим властным органам, пишет БЕЛТА.
"Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потому параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков - вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы - это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, сейчас в этой работе много формальностей. "Подписываю в основном, поддерживаю просьбы местных органов власти. Пусть они и принимают решения. С точки зрения переноса полномочий вниз нам надо посмотреть и освободить Президента от этих ненужных функций. В крайнем случае министр, вице-премьер по каким-то вопросам. И то - в течение суток согласовали, пусть губернаторы и местные органы власти сами разбираются и строят", - подчеркнул Президент.