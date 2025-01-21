Лукашенко во время посещения МАЗа: Сохранение наших гигантов было моей главной задачей

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране необходимо развивать машиностроительные производства. Об этом глава государства заявил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, сообщает БЕЛТА.

"Сохранение наших гигантов было моей главной задачей. Откровенно говоря, когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус, - это гордость. Я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную", - сказал Александр Лукашенко.