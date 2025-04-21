Лукашенко во время рабочей поездки неожиданно решил расширить список объектов для посещения

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Оршанском районе и посещая агрогородок Копысь, неожиданно дополнил свой маршрут новыми объектами. Глава государства решил заехать в ОАО "МИЛККОП СТАРТ", где производят сыры, а также в местную хлебопекарню, сообщает БЕЛТА .

Ранее по поручению Президента в Копыси возродили существовавшее здесь когда-то производство сыров. Александр Лукашенко прошел по цехам и критически оценил увиденное, поручив, чтобы детальную проверку здесь провели специалисты, в том числе санэпидемслужбы.