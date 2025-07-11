Орбан об Украине: Страна, где людей убивают при насильной мобилизации, не может быть в ЕС

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уверен, что государство, где во время принудительной мобилизации избивают до смерти людей, не может вступить в Евросоюз. Об этом политик заявил, комментируя гибель закарпатского венгра в Украине, сообщает РИА Новости.

Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.

"Страна, в которой человека или людей забивают до смерти в результате принудительной мобилизации - ведь, конечно же, принудительный призыв затрагивает не только венгров, но и всех остальных - не может быть членом Евросоюза", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Ведущий попросил Орбана прокомментировать заявление Сухопутных войск Украины, что Шебештьен якобы был призван в ВСУ на законных основаниях и жестокое обращение в отношении него сотрудниками военкомата не применялось.

"Это нас нисколько не может удовлетворить, потому что мы не можем прятать голову в песок, мы точно знаем, что в Украине происходит принудительная мобилизация", - ответил венгерский премьер.

По его словам, затяжной конфликт затрагивает Венгрию, поскольку это соседняя с Украиной страна, при этом он не может быть решен на поле боя, только в результате дипломатического урегулирования.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации в Украине и задержании уклонистов на границе позорно.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.