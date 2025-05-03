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Лукашенко: Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно

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Фото: sb.by

Восемь мирных десятилетий прошло, но Беларусь проверяют на прочность практически ежедневно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии вручения государственных наград, которая состоялась в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.

"Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту, - отметил глава государства. - Среди награжденных орденами и медалями, как всегда, немало представителей нашего силового блока".

"О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, - герои! Спасибо вам за службу", - подчеркнул белорусский лидер.

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