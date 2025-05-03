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Лукашенко: Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно
Восемь мирных десятилетий прошло, но Беларусь проверяют на прочность практически ежедневно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии вручения государственных наград, которая состоялась в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.
"Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту, - отметил глава государства. - Среди награжденных орденами и медалями, как всегда, немало представителей нашего силового блока".
"О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, - герои! Спасибо вам за службу", - подчеркнул белорусский лидер.