Лукашенко: Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно

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Восемь мирных десятилетий прошло, но Беларусь проверяют на прочность практически ежедневно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии вручения государственных наград, которая состоялась в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.

"Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту, - отметил глава государства. - Среди награжденных орденами и медалями, как всегда, немало представителей нашего силового блока".