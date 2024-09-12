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Лукашенко вручит сотрудникам СБП государственные награды

Лукашенко вручит сотрудникам СБП государственные награды

25 октября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично вручит сотрудникам СБП государственные награды.

Информация размещена в телеграмм-канале "Пул Первого".

Фото "Пул Первого"

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