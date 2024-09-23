Лукашенко: Взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии выведено на качественно новый уровень

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и дружественный народ королевства с Национальным днем. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Основываясь на славных традициях предков, сегодня Королевство Саудовская Аравия укрепляет свои позиции в качестве влиятельной страны в мировой и региональной политике, играет важную роль в крупнейших интеграционных объединениях, уверенно создает экономику будущего", - говорится в поздравлении Королю Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду.

Глава государства обратил внимание, что за прошедший год взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии выведено на качественно новый уровень. Об этом свидетельствуют рост торговых показателей, активизация контактов во всех отраслях, открытие посольства Беларуси в Эр-Рияде. "Буду рад посетить Вашу страну в удобное время для обсуждения наиболее актуальных дел и согласования плана дальнейших совместных действий в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - отметил Президент.