Лукашенко заслушал доклады премьер-министра и госсекретаря Совбеза

Что происходит в отечественной промышленности и как прошла внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси. Президент заслушал подробные доклады премьер-министра Александра Турчина и Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

Доклад премьер-министра включал актуальные вопросы внутренней повестки и взаимодействия с ключевыми партнерами Беларуси на внешнеэкономическом треке.

Также доложено об итогах состоявшейся в первой половине дня встречи Александра Турчина с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Отдельной и одной из главных тем доклада стала работа промышленного сектора Беларуси в целом. В частности, снижение объемов производства (по объективным и субъективным причинам) и экспорта в январе-августе нынешнего года, о чем говорят данные статистики. Президент потребовал от премьер-министра серьезно заняться отраслью, обратить внимание на данное направление.

По итогам прошедшего в понедельник, 13 октября, у главы государства кадрового дня также предметно обсудили задачи, которые стоят перед белорусской легкой промышленностью и конкретными предприятиями, на которых обновилось руководство.

Главной темой доклада Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича стала внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси, которая проводится по решению Президента. Речь шла об особенностях второго этапа проверки и первых итогах в целом.