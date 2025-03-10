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Лукашенко заявил, что сегодня страной управляет новое поколение
Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет Беларусью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, назначая новых премьер-министра и председателя правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.
"Возьмите и посмотрите состав правительства. Начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди. Не сразу, постепенно. Некоторых мы вводили в состав правительства до выборов. Для того, чтобы показать людям, с кем будем работать. И самим же надо было посмотреть - втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет и так далее", - сказал глава государства.
"Вы видели, что некоторых пришлось заменить. Не потому, что они не тянули. Потому, что, наверное, мы ошиблись, и Администрация, и я, назначая их. Есть такие люди, которые умеют копать-копать или бурить. Как Трамп говорит: "Бури, детка, бури!" Вот они копают, бурят, а эта чиновничья работа им никак не подходит", - отметил Александр Лукашенко.
"Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной", - подчеркнул Президент.