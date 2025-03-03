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"Надо уметь прощать": Лукашенко рассказал, как относиться к работникам, преступившим закон
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решения в социальный блок правительства, выразил мнение, как относиться к работникам тех или иных сфер, которые преступили закон, пишет БЕЛТА.
"Другое дело, что есть какие-то родные, близкие, знакомые. "Я считаю, что они очень талантливые, - я цитирую некоторых министров. - Поэтому они должны работать". Несмотря на то, что они враги фактически нашего государства и сидят до поры до времени под веником. В вашей структуре таких достаточно. Больше, чем где-нибудь. Этого быть не должно", - отметил глава государства.
"Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь, если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение? Я это говорю в этом кругу потому, что ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди - здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт… Все публичные. И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы публичные люди", - сказал Александр Лукашенко.
Он напомнил, как на Владимира Караника, когда он еще работал на посту министра здравоохранения оппоненты нападали и прыгали, рвали на нем одежду. Это никуда не денется. Все помнят. Потому что он прямо им говорил в глаза то, что думает, и то, что им не нравится.
"Поэтому Руслан (министр культуры Руслан Чернецкий. - Прим. БЕЛТА), если у тебя там есть какие-то шатания (ну как, это вот он в кинематографии может кино снять, больше никто), надо это прекратить. Ты государственный человек. Они должны быть такие, как ты. Вот и весь разговор", - подчеркнул белорусский лидер.