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Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
Пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала РБК заявление Владимира Зеленского о том, что Президент Беларуси якобы извинялся перед украинским коллегой во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни боевых действий, сообщает БЕЛТА.
"Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского Президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского. В чем была суть того разговора: наш Президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш Президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - сказала Наталья Эйсмонт.
"Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что", - подчеркнула пресс-секретарь.
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Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
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