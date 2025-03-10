Новое поколение управленцев - правительство Беларуси сформировано, Президент расставил акценты

Кадровый день во Дворце Независимости завершился формированием полного состава правительства. Этот процесс длился всю прошлую неделю, Президент определил ключевых вице-премьеров по направлениям, профильных министров (многие сохранили свои портфели, поскольку назначались совсем недавно). Оставалось кресло главы правительства. 10 марта стало известно, что его займет экс-губернатор Минской области Александр Турчин. Роман Головченко, занимавший этот пост до сегодня, переходит на другую, по словам Президента, не менее важную должность - финансировать экономику.

Кто займет место премьера? - вопрос в воздухе витал давно. Тем, кто включен в повестку, было ясно, что человек будет новый не потому, что предыдущий глава как-то не доработал. Нет. Президент объяснит, что эта ротация из разряда обязательных. Слишком "раскаленная" должность у главы правительства, люди не должны перегорать. И вот момент для ответа.

По тому, как разместятся управленцы за столом (а по правую руку от Президента всегда сидит премьер или глава Администрации), станет понятно, кто новое второе лицо в государстве.

Президент назначил Романа Головченко, который до настоящего времени руководил правительством, председателем правления Нацбанка Беларуси.

"Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным - прим. ред.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - сказал глава государства.

В Нацбанке дела сейчас идут неплохо, утверждает его управление. Финансовая система укрепилась к так называемым внешним шокам. Международные резервные активы страны за год выросли почти на 10 % и сегодня составляют 8,9 млрд долларов. Но это не отдых для экс-премьера, сделает акцент Президент. В адрес Романа Головченко прозвучат и благодарности. Пост главы правительства он, напомним, занял в очень непростое для страны время - в 2020 году.

"После этого жуткого периода вашей работы председателем правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь. Может, не отдохнете. Но по моему замыслу Вы точно не отдохнете, - отметил Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства".

Это сразу и про первого вице-премьера - свою должность сохранил Николай Снопков. Опыт как специалиста в области экономики огромный - экс- профильный министр в десятых годах работал и в Администрации Президента, и послом в Китае, куда мы экспортно стремимся. Что касается нового премьера, в середине карьеры был и главным контролером-ревизором Минфина, и председателем комитета по экономике при исполкоме, уже позже помощником Президента, не говоря о включающей все это в себя должности губернатора. Нынешний глава Администрации Дмитрий Крутой тоже за карьеру успел побывать и главой Министерства экономики, и послом в России - на ключевом белорусском рынке. Плюс новый глава Нацбанка - как результат очень сильный пул.

"На этой пирамиде экономической у нас оказались 4 или даже 5 экономистов", - отметил глава государства.

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Правительство теперь возглавил человек, который работал в правительстве и хорошо знает эту сферу. Экс-премьер Роман Головченко возглавил Нацбанк. "Экономист. Вы организатор хороший. Вас жизнь научила экономике больше, чем кого-нибудь", - сказал о нем Александр Лукашенко.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой также экономист.

"Николай Геннадьевич (первый вице-премьер Николай Снопков - прим. ред.) у нас вообще экономист от экономистов", - отметил белорусский лидер.

"Думаю, что Василий Николаевич (председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов - Прим. ред.) будет прислушиваться к мнению этого экономического блока, принимая те или иные решения или предлагая Президенту те или иные решения. Они будут более продуманными, глубокими. И я тоже на мелочи постараюсь вас не бросать. А что делать. У вас самая подготовленная команда, которая может оценить те или иные проекты, объекты. И, думаю, что Вы будете и подстегивать наших экономистов, и хорошим таким исполнительским блоком будете у нашей экономики. Вот такой замысел - чтобы экономисты управляли этими процессами", - подчеркнул Президент.

Подход, конечно, эволюционный. Если посмотреть, верхушка управленцев прошла все ступени с самого низа. Это гарант того, что страна продолжит курс поддержки интересов всего общества. И любое принимаемое решение, как это делают те, кто не раз на себе испытывал последствия, будучи еще небольшим начальником, совершенно точно будет взвешенным.

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Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет. Самое главное - это обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нашей страны. И, конечно, во главе угла - это люди. Люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни - вот основные направления нашей работы".

Кандидатура Турчина была согласована и в парламенте - руководители обеих палат будут присутствовать на назначении. Здесь же за столом и другие вице-премьеры по ключевым направлениям. Блок Виктора Каранкевича отвечает за энергетику и промышленность, Анатолия Сивака - за транспорт, строительство и ЖКХ, Юрия Шулейко - за сельское хозяйство, Владимира Караника - за социальную сферу.

"Возьмите и посмотрите состав правительства, начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди. Не сразу, постепенно. Некоторых мы вводили в состав правительства до выборов для того, чтобы показать людям, с кем будем работать. И самим же надо было посмотреть - втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет и так далее", - сказал глава государства.

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"Вы видели, что некоторых пришлось заменить. Не потому что они не тянули, а потому что, наверное, мы ошиблись, и Администрация, и я, назначая их. Есть такие люди, которые умеют копать-копать или бурить. Как Трамп говорит: "Бури, детка, бури!" Вот они копают, бурят, а эта чиновничья работа им никак не подходит", - отметил Александр Лукашенко.

"Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной, - подчеркнул Президент. - Действительно пришло к управлению страной, главным блоком (в правительстве - прим. ред.) новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40, 50. Это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед".

Вообще настроение этого совещания было очень позитивным. Экс-премьер предположения журналистов о том, что "все довольны", подтвердит.

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Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Когда я становился премьер-министром с должности представителя государственного комитета, это было более волнительно, эмоционально, чем сейчас. Но сегодня, опять-таки, Президент очень по-доброму всех напутствовал. Я бы сказал, даже по-отечески. И, конечно, это придает уверенности в будущей работе тоже".

Такому настроению соответствовала и погода за окном - весна вступила в свои права. Поэтому и сразу вопрос к курирующему вице-премьеру - что с подготовкой к посевной?

"Запахали 300 тыс. га земли дополнительно зимой. То есть сегодня работы на весну аграриям, кто был разворотливым, меньше", - заметил вице-премьер Юрий Шулейко. Что касается зимовки крупного рогатого скота, то в этот раз она прошла нормально, в том числе благодаря отсутствию сильных морозов.

В качестве положительного факта в работе АПК был отмечен наметившийся с начала года рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. В январе 2025-го они увеличились на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.