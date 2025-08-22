Новые детали разговора с Трампом, урегулирование в Украине, саммит ШОС. Президент ответил на вопросы

Новые детали разговора с Дональдом Трампом, урегулирование в Украине и предстоящий визит в КНР. 22 августа Президент Беларуси ответил на вопросы китайских журналистов в преддверии крупных международных мероприятий - саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и Александр Лукашенко.

Обстоятельно о белорусско-китайском сотрудничестве звучало в интервью Медиакорпорации КНР (CMG). Свои вопросы по следам громких мировых событий задали и представители белорусских СМИ. Как в Минске оценивают переговоры на Аляске, что обсуждали с американским президентом, почему Европе стоит подключиться к мирному процессу?

Пока Китай готовится к важным событиям (в начале сентября туда приедут более 20 мировых лидеров, пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад Победы на Тяньнямэнь), в Минск прибыли представители корпорации из КНР CMG, одного из крупнейших медиаконгломератов в мире с аудиторией более миллиарда человек в Поднебесной и за ее пределами.

Вообще запросов на интервью с белорусским лидером от китайских журналистов в преддверии визита было очень много. В этот раз Александр Лукашенко отвечал на вопросы известной в КНР ведущей и корреспондента Цзо Юнь. Ее конек - международка и политика. Ответы Президента - эксклюзив коллег. Можем рассказать лишь то, что Александра Лукашенко в Пекине ждут, всепогодное партнерство и общие проекты дают свои плоды, а личные теплые отношения лидеров Беларуси и Китая помогают продвигать сотрудничество. Пока для эфира лишь один фрагмент - Востоку важно мнение Президента: так близок ли мир в регионе после Аляски?

"Мы как никогда раньше близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной. Что касается переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, я это воспринимаю очень позитивно", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b7f078-12e0-47f9-859b-1c9258ee3405/conversions/1292c16e-3cfd-41a3-9499-1b115680eebd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b7f078-12e0-47f9-859b-1c9258ee3405/conversions/1292c16e-3cfd-41a3-9499-1b115680eebd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b7f078-12e0-47f9-859b-1c9258ee3405/conversions/1292c16e-3cfd-41a3-9499-1b115680eebd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29b7f078-12e0-47f9-859b-1c9258ee3405/conversions/1292c16e-3cfd-41a3-9499-1b115680eebd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я абсолютно не согласен с теми выводами и заключениями, которые звучат из уст журналистов и разного рода "специалистов" на эту тему, что там Путин больше получил, Трамп меньше получил, что, как некоторые говорят грубо, вот, Путин Трампа там лицом об стол и Трамп проиграл... Если ты не понимаешь в элементарной дипломатии, то не надо давать оценки", - пояснил Александр Лукашенко.

Дональд Трамп и Америка являются посредниками. И чтобы глубже понять ситуацию в этом конфликте, чтобы серьезнее оценить ситуацию со стороны России и понять ее в этой войне, Трамп как посредник (его надо поблагодарить за это) пригласил Путина на Аляску", - подчеркнул глава государства.

"Что от этого мог получить Трамп? Его за это критикуют везде - за то, что он стал посредником. Конкретных каких-то договоренностей, что они достигли в украинском конфликте, Трамп не мог как посредник "что-то там получить". Он - посредник", - отметил Лукашенко.

"Он выяснил позицию России в этом конфликте. Он понял, чего хочет Россия. Но даже это он не стал говорить, потому что он - не сторона этого конфликта. То, что было обсуждено, это конкретика, по которой будут разговаривать президенты Путин и Зеленский, конфликтующие стороны. И это дипломатически очень правильный шаг", - обратил внимание белорусский лидер.

"Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте. Россияне наступают по всей линии фронта", - отметил он.

Он считает нынешнее положение дел крайне опасным для Украины. "Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси объяснил свое умение делать верные политические прогнозы "Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил он 7 часов назад

По его мнению, Дональд Трамп заслуживает благодарности за то, что вообще взялся за роль посредника и стремится завершить конфликт. Хотя, возможно, он уже и сам не рад, что ввязался в это дело, думая, что установить мир гораздо легче. "Я американцев слово в слово предупреждал, когда они были у меня задолго до этих переговоров: вы передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя. Он взялся за эту проблему и должен ее решить, и он может ее решить, и старается", - заметил Президент.

После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским, изложив им суть происходящего. "И европейцы рвутся в эти переговоры: "Без нас не может ничего произойти", - заметил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент напомнил, как в феврале 2015 года по инициативе крупных европейских стран в Минск приехали лидеры Германии и Франции, прошли переговоры "нормандской четверки" по урегулированию кризиса в Украине. "Кто мешал установить прочный мир? - риторически спросил глава государства. - Так они потом признались, что они сюда приехали не мир устанавливать, а для того, чтобы дать возможность перевооружиться Украине. Так чего сегодня вы обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем вы нужны? Вы же уже один раз попробовали. Америка тогда не вмешивалась, хотя я говорил: без Америки мира не будет, нужно подключить Америку. Они не подключали. Они сами решили установить мир. Провалили. Сознательно это сделали. Обманули Россию. Поэтому Трамп совершенно прав, когда Америка взялась за это в одиночку и пытается продвинуть мирное соглашение. Думаю, что это искренне".

Полная версия интервью выйдет позже, но очевидно, что предстоящий визит в Китай - это будет большой кусок работы. Раз уж Александр Лукашенко начал разговор на животрепещущие международные темы, белорусский пул не растерялся. Тоже расспросил Президента о громких событиях последнего времени. Уж слишком много дискуссий о том, кто стал бенефициаром переговоров на Аляске.

"Что там проиграл Трамп Путину? У них разные были роли", - отметил Президент.

По его словам, обсуждалось много мест, где могла бы пройти встреча лидеров России и США. "То, что он пригласил его на Аляску - несколько экзотически, но красиво. Мне Путин до этого звонил, говорит, что тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю, ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат", - рассказал подробности белорусский лидер.

"Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов?" - риторически спросил Александр Лукашенко. О конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, выступил на общие темы, дипломатично, что в принципе соответствует его характеру.

Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с беглой оппозицией Президент отметил, что беглые ничем не могут помочь Беларуси 10 часов назад

В этом смысле Президента Беларуси удивили заявления Дональда Трампа. От него можно было ожидать, что, как обычно, он расскажет подробности, пройдется по всем пунктам, но он также был сдержан и лаконичен. "Он умница. 4 минуты (длилось его выступление по итогам переговоров - прим. ред.), - охарактеризовал Александр Лукашенко. - Он отлично сыграл свою роль. Это не потому, что я перестал его критиковать после этого разговора (телефонного разговора Трампа и Лукашенко - прим. ред.). Нет. Но он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям. Я тоже ожидал, что он там разойдется и начнет какую-то лепить конкретику. Он здорово здесь себя вел".

Правда, после была организована утечка в американские СМИ, что якобы обсуждался обмен территориями между Россией и Украиной. Как рассказал Александр Лукашенко, этот вброс затрагивался в одном из его разговоров с Президентом России. "Я говорю: "Да не переживай, вбросили и вбросили. Все равно когда-то это будет обсуждаться".

Глава государства обратил внимание, почему встреча лидеров России и США имела принципиально важное значение: "Это две страны, от которых зависит сегодня жизнь на нашей планете".

Сейчас ключевой вопрос; так будет ли встреча Путина и Зеленского? Как она должна пройти? И главное - где? То и дело звучат разные версии. Александр Лукашенко скажет откровенно, что это не его главная хотелка. Белорусский лидер не стремится любой ценой стать организатором встречи. Но если надо, Минск приложит все усилия, чтобы такие переговоры состоялись на уровне. Как это делать, знаем, практиковали.

Президент заявил, что переговоры между Россией и Украиной "фактически на столе", как говорят у дипломатов. "Но вы видите заявления. Путин: да, мы согласны, мы заявили давно о том, чего мы хотим. У Володи Зеленского сегодня одно, завтра - второе, третье и так далее, как когда-то (это было - прим. ред.) у Дональда, он заявления делает противоречивые. Это же видят россияне и думают, готов Президент Зеленский к переговорам или нет. Они считают, что не готов", - заметил он.

Однако не нужно концентрироваться только на публичных заявлениях украинской стороны, убежден Александр Лукашенко. Их можно назвать "дымовой завесой", за которой скрывается настоящая, кулуарная, закрытая часть. В частности, есть сведения, что Зеленский готов на обмен территориями. И США также придерживаются мнения, что Украине надо идти на этот шаг, иначе она может исчезнуть. А без американских денег и оружия продолжать противостояние невозможно.

Но если переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоятся, есть ли у белорусской стороны желание организовать их в Минске, поинтересовались журналисты у Президента. Он сказал, что не болеет "хотелками" организовать такие переговоры в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них. Но если российская и украинская стороны договорятся и решат сюда приехать, в Беларуси хоть завтра все организуют на должном уровне. "Если они хотят, договорятся... Это идеальное место для Украины, России. Дональду все равно куда летать - в Европу или на Аляску, все равно 8 или 9 часов", - заметил глава государства.

Однако Владимир Зеленский ранее называл проведение переговоров в Минске якобы неприемлемым, потому что в свое время, по результатам встречи "нормандской четверки" в 2015 году, не удалось установить прочный мир. "У них фобия какая-то в отношении Минска, у Володи Зеленского", - отметил Президент.

"Я не болею этой болезнью - "показать себя" или "это для имиджа очень важно". Да, важно. Но, наверное, мы переживем, обойдемся. Я действительно не болею этими хотелками: приезжайте в Минск и прочее. Решите приехать, мы хоть завтра организуем, - подчеркнул Президент. - Я однажды сказал: хоть на Луну, хоть на Марс - куда угодно, но только чтобы собрались и приняли решение".

Новость о месте встречи глав России и Украины, безусловно, будет "информационной бомбой". Настоящей сенсацией стал и телефонный разговор Лукашенко и Трампа.

"У нас близкие, дружеские отношения с президентом Путиным. Мы обсуждаем любую тему. Он высказывает мне, может меня покритиковать. Я ему прямо в глаза сказать могу то, что ему никто не скажет в силу определенных каких-то причин. У нас установились дружеские отношения прежде всего по этой причине, что мы можем обсудить любую проблему, правдиво высказать в глаза друг другу то, что мы считаем нужным сказать", - отметил Лукашенко.

Лукашенко также назвал Путина умным и подготовленным человеком

"20 лет работает президентом, на таких должностях, за границей служил. Очень подготовленный человек. И не думайте, что все просто. Все непросто, начинается непросто. Ну, когда договоримся, тогда уже попроще. Но я очень ценю мои отношения с президентом Путиным, дружеские, братские отношения", - пояснил он.

Президент Беларуси также рассказал, что в недавнем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом они два раза говорили о Путине.

"Но началось с чего? Мы где-то минут 7 разговаривали, связь потерялась. По спутниковой связи шел разговор, связь потерялась. Через несколько минут он опять мне перезвонил. Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор". Он говорит: "Это, наверное, Владимир (Путин)", - поделился Лукашенко. И добавил, что заявил президенту США, что российский лидер не такой человек.

"Он не будет вмешиваться в наш разговор. Вот с этой шутки начался разговор. Он (Трамп - прим. ред.) говорит: "Конечно, это шутка". Я говорю: "Да не оправдывайся, я ему передам, что ты его врагом считаешь". Ну, вот с этой шутки начался разговор", - рассказал Лукашенко.

Кроме того, он посоветовал Трампу, чтобы тот не думал давить на Путина.

"Он под давлением редко принимает (решения), я не помню, чтобы он принимал решения. Поэтому ты поговори, он нормальный, порядочный человек. Поговори с ним, я уверен, что вы договоритесь", - пересказал Лукашенко беседу с лидером США.

После беседы Лукашенко и Трампа у беглых отпала челюсть. Вот так один звонок разрушил все мифы о том, что они что-то могут или что-то решают.

Он еще раз подчеркнул, что беглые не имеют никакого отношения к переговорам с США насчет помилования ряда осужденных, но у них просто "подгорает", что Лукашенко договорился с американцами. "Где хорошо, надо признать, что хорошо".

"Они не рады, что мы договариваемся, и у себя обсуждают: "Как без нас, а мы где, нас не видно!? Давайте как-то мы к этому примажемся".

"Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры", - заявил Александр Лукашенко.

"Говорят: "Нет, мы с вами ведем переговоры", - обозначил глава государства реакцию на этот счет американской стороны.

Лукашенко: Трамп не такой, каким мы его видим, он понимающий человек Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с журналистами 11 часов назад

Перспективу белорусско-американских отношений в Минске оценивают взвешенно и спокойно. История контактов у нас уже очень сложная и противоречивая. Но постепенно налаживать диалог, почему нет, это в духе прагматичной политики, которой Беларусь старается придерживаться. Пусть многое пока не сильно публично.

Говоря о состоявшемся недавно своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Александр Лукашенко отметил, что это произошло не с "бухты-барахты". Это в том числе результат определенных шагов и конкретных переговоров с американской стороной. До этого было порядка пяти встреч, последняя со спецпосланником президента США Китом Келлогом, информация о которой была опубличена.

Президент констатировал, что Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны: "Мы им сказали: "Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали - Рыбаков (белорусский дипломат Валентин Рыбаков - прим. ред.) ему сказал: "Вы знаете, что надо Беларуси". Я запретил просить".

По словам Александра Лукашенко, для таких просьб нет особых причин, хоть санкции и имеют то или иное негативное влияние на жизнь страны. Но Беларусь уже во многом приспособилась, имеет достаточно зарубежных рынков, где востребована ее продукция. "Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций, жили бы лучше. Что тут говорить… Ничего тут хорошего нет", - сказал глава государства.

Например, Президент упомянул о санкциях в отношении авиакомпании "Белавиа" и в отношении поставок калийных удобрений: "Ну, если снимут санкции с Белавиа, и вы начнете спокойно летать по миру, наверное, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на Белавиа. В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим. Самолеты все летают. Ну да, наверное, надо снимать. Потому что это смешно - введение этих санкций. Калийные удобрения - все продаем, даже прирост. Да, немножко больше теряем на этой логистике, но получили за это время свои порты. Я никогда не думал, что порт - это большой дефицит для страны. Страшный дефицит и большая выгода".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7da2b4-c32c-4c1a-8363-485f45fbbf56/conversions/4bb9d383-a6ec-4082-940a-044fcfb77406-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7da2b4-c32c-4c1a-8363-485f45fbbf56/conversions/4bb9d383-a6ec-4082-940a-044fcfb77406-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7da2b4-c32c-4c1a-8363-485f45fbbf56/conversions/4bb9d383-a6ec-4082-940a-044fcfb77406-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7da2b4-c32c-4c1a-8363-485f45fbbf56/conversions/4bb9d383-a6ec-4082-940a-044fcfb77406-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бледно, скованно и неубедительно выглядели в Вашингтоне европейские политики. Эксперты их не щадили. Вассалы в Овальном кабинете. Свою возможность стать теми, кто разрулит конфликт в регионе, они, по ходу, проспали.

Александр Лукашенко уверен, что в случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать. "Если Трамп решил серьезно это сделать (достичь мира в Украине - прим. ред.), они не смогут этому противостоять. Им надо к этому (процессу - прим. ред.) как-то подключиться и сыграть какую-то свою роль. Конечно, они европейцы. Конечно, для них важно, какой будет Украина, какой будет мир в Украине", - считает белорусский лидер.

Президент обратил внимание и на тот факт, что европейцам будет тяжело подключиться к этому процессу после того, как были сорваны Минские соглашения. Здесь многое зависит и от решений Дональда Трампа, добавил Александр Лукашенко. Если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется 2 варианта. "Европейцы будут вынуждены или проглотить пилюлю, или же хотя бы пристроиться в хвост".

Один из вопросов, который активно обсуждается в контексте желаемых мирных договоренностей, - гарантии безопасности для Украины.

"Когда речь идет о гарантиях безопасности, говорят о постоянных членах Совета Безопасности (ООН - прим. ред.). Говорят о США, КНР, других мощных странах европейских, которые не являются членами Совбеза, - предоставить такие гарантии. В том числе и Беларуси. Но когда я это услышал подковерно, я подумал, нам это надо или нет, чтобы мы кому-то гарантировали какую-то безопасность?" - сказал Лукашенко.

Президент заявил, что если в этом плане действительно будет просьба подключиться, то Беларусь может пойти на этот шаг: "Что мы, агрессоры? Подключимся. Но не рвемся туда".

Глава государства отметил, что европейцы начали дезавуировать эту информацию и хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. Обсуждается в том числе возможность ввести в Украину свои войска или создать мощную украинскую армию и прочее. "Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что нужно быть реалистами. Даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии в Украине или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация может измениться. Глава государства в этом плане привел исторический пример относительно Германии, где все договоренности насчет численности армии и прочего уже давно забыли.

"Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина - прим. ред.) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал Александр Лукашенко.

Прогнозы Лукашенко по глобальным мировым событиям так часто сбываются, что во время встречи в Вашингтоне то и дело шутили: время звонить в Минск. Как раз в преддверии Аляски нашим Президентом было сказано: "Пора, Москва готова". Журналисты не прочь разобраться, в чем секрет проницательности - политическое чутье или что-то еще.

"Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, оценил шансы Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Человек хочет Нобелевскую премию (если это так) - ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? - задал риторический вопрос Президент. - Если надо поддержать (Трампу надо), то, наверное, он этого заслуживает".

Президент выразил уверенность, что Дональду Трампу дадут эту премию: "Барак Обама до него... Только стал Президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию. Он даже развязал несколько войн". В то же время, обратил внимание Александр Лукашенко, действующий американский Президент за шесть месяцев предотвратил несколько войн.

Белорусский лидер заявил, что лично он поддерживает вручение Нобелевской премии мира Дональду Трампу. Тем не менее, добавил Александр Лукашенко, главное другое: "Главное, что его будут уважать люди - в России, в Украине, у нас. Позвонили друг другу - наши люди с воодушевлением это восприняли. "Благодарны Дональду Трампу" - вот это важно, а не то, что Нобелевский комитет присудит ему эту премию".

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси свое отношение к Нобелевской премии. "Она уже дискредитирована полностью. Вы же видите, кому только ни давали. Чисто политическая игра. У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек, но что в этом плохого?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.