Одобрен проект межправительственного Соглашения Беларуси и Омана о взаимной отмене виз

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал Указ № 351, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и Омана о взаимной отмене виз, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран - владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.