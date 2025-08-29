Около 75 % белорусского товарооборота приходится на страны ШОС. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, сообщает БЕЛТА.

Журналист поинтересовалась у Президента, как он оценивает членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства ответил, что оценивает это "очень хорошо".

"По-моему, 75 % нашего товарооборота - это Шанхайская организация сотрудничества. 85 %, по-моему, мы экспортируем в страны Шанхайской организации сотрудничества. Почти все. Так что в этом плохого? Это здорово", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал страны - члены ШОС одной семьей, где обсуждаются проблемы и перспективы. При этом население Беларуси несопоставимо с населением таких государств - членов ШОС, как Китай или Индия.